L'absence de Mohamed Salah, capitaine de la sélection égyptienne, lors du match amical de l'Égypte face à l'Afrique du Sud, prévu après-demain dimanche, est désormais confirmée, malgré les déclarations de l'entraîneur Hossam Hassan annonçant son retour au stage.

La crise a débuté après qu'Hassan a décidé de remplacer Salah au bout de 60 minutes lors du match contre l'Angola, disputé au stade du Caire dans le cadre de la première journée des éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

Le lendemain, Salah a décidé de quitter le stage, sur fond de rumeurs faisant état de sa colère après son remplacement, ainsi que des tensions présentes au sein du stage à la suite des déclarations d'Hossam Hassan à l'encontre du gardien blessé Mohamed El Shenawy.

Mais la Fédération égyptienne de football a annoncé que l'absence de Salah lors du match contre le Soudan du Sud, en deuxième journée des éliminatoires, est intervenue en accord avec le staff technique de l'équipe, en raison de son refus de jouer sur une surface en « gazon synthétique ».

Hassan a déclaré, lors de la conférence de presse ayant précédé le match contre le Soudan du Sud, que Salah réintégrerait les rangs de la sélection afin de disputer la rencontre face à l'Afrique du Sud.

Mais, selon ce qu'a rapporté le site 61 Saat, spécialisé dans l'actualité de Trabzonspor, Salah a quitté l'Angleterre, où il se trouvait avec sa famille pour y passer de courtes vacances, et est rentré en Turquie pour reprendre l'entraînement au stage de son club, ce qui signifie son absence lors du match amical de la sélection face à l'Afrique du Sud.

Le site a indiqué que Salah s'est entendu avec le staff technique pour être absent du match, afin de ne pas le fatiguer avant la reprise des rencontres du championnat turc, où Trabzonspor affrontera Samsunspor le 10 octobre courant.

Les déclarations d'Hossam Hassan après le match contre le Soudan du Sud ont peut-être contribué au non-retour de Salah, l'entraîneur ayant laissé entendre sa colère face au comportement du joueur.