Malgré les crises, la Coupe du monde 2026 bat tous les pronostics avec une statistique que personne n’avait anticipée

Un article publié ce lundi dévoile une surprise de taille concernant la fréquentation des matchs de la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Avant même le coup d’envoi, plusieurs crises avaient conduit certains observateurs à prévoir une baisse de la fréquentation des stades. La réalité a déjoué ces pronostics.

Selon le journal « Marca », la plus grande surprise de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, outre les performances surprenantes de sélections comme le Cap-Vert, est sans aucun doute l’affluence massive dans les stades.

Quels que soient l’heure ou l’affiche, chaque stade brille de mille feux et affiche complet. Les chiffres de la FIFA sont éloquents : avant les rencontres de dimanche, 2 307 947 spectateurs avaient déjà pris place dans les tribunes, pour une moyenne de 64 110 personnes par match et un taux de remplissage de 99,54 %. Des chiffres stupéfiants.

Des stades pleins, des villes animées, des nations entières célébrant leur passion : les supporters investissent tribunes, fan zones, festivals et rassemblements, tant aux États-Unis, au Canada et au Mexique qu’un peu partout sur la planète. Ainsi, cette Coupe du monde à 48 équipes est déjà un immense succès », a déclaré Gianni Infantino, président de la FIFA, dans son premier communiqué public.

Si l’augmentation du nombre de matchs entraîne logiquement une hausse de la fréquentation globale, plusieurs indicateurs battent déjà des records comparables aux meilleures éditions précédentes.

À titre d’exemple, 281 223 spectateurs ont assisté en une seule journée à quatre rencontres de la phase de groupes (France-Sénégal, Irak-Norvège, Argentine-Algérie et Autriche-Jordanie) ; il s’agit du total le plus élevé en une seule journée depuis le 28 juin 1994 (quatre matchs, 277 070 spectateurs, également aux États-Unis).

Le prochain record, désormais à portée de main, est de dépasser le total de 3,5 millions de spectateurs enregistré lors de l’édition 1994 aux États-Unis ; lors du Mondial 2022 au Qatar, le total avait atteint 3,4 millions de spectateurs pour un taux de remplissage moyen de 96,3 %. Des marqueurs qui semblent désormais à portée de main.

La présence d’importantes communautés de différentes nationalités à travers le monde y contribue, mais le nombre de spectateurs dans les stades lors de n’importe quel match de la Coupe du monde reste impressionnant.

Le match Nouvelle-Zélande-Égypte a réuni 52 497 spectateurs à Vancouver, Belgique-Iran 70 317 à Inglewood, Tunisie-Japon a réuni 51 243 spectateurs à Monterrey, tandis qu’Équateur-Curaçao, l’un des matchs les moins médiatisés de ces derniers jours, a tout de même attiré 68 598 personnes à Kansas City.

La Coupe du monde séduit bien au-delà des seuls supporters venus soutenir leur nation : à l’occasion du match Portugal-République démocratique du Congo, des dizaines de milliers d’amateurs américains et internationaux ont investi le stade NRG, arborant le maillot portugais floqué du mythique numéro 7 de Cristiano Ronaldo.

Et ce, malgré des tarifs très élevés. Pour assister à la phase de groupes, il ne reste plus que des packages VIP à partir de 500 dollars. En dehors des places les moins chères réservées aux fédérations, se procurer un billet est devenu un véritable défi.