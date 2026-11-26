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Le Real Madrid n'a perdu aucun match en Ligue des champions cette saison et trône en tête du classement avec un sans-faute. Pourtant, les chiffres ont parlé, et ils ont surpris tout le monde.

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Les simulations ne tiennent compte ni de la réputation ni de l'histoire, mais uniquement des performances et des probabilités. Et elles placent Barcelone au-dessus de son rival historique dans la course à la victoire en Ligue des champions.

La large victoire de Barcelone contre Sabah (4-1) n'a pas seulement rapporté trois points de plus : elle constitue un pas de géant vers une qualification directe pour les huitièmes de finale. Grâce à ce succès, le club catalan s'est hissé dans le top 4 et se rapproche d'un billet pour le tour suivant sans avoir à se plonger dans des calculs compliqués.

Mais la véritable surprise est venue des prévisions de la plateforme internationale « Opta », qui place Barcelone parmi les trois principaux favoris au titre, devant le Real Madrid malgré son bilan parfait.

Selon la dernière simulation de la plateforme statistique, Barcelone a 12,58 % de chances de remporter la Ligue des champions, ce qui le place au troisième rang des favoris, derrière seulement Arsenal, en tête avec 18,60 %, et le Bayern Munich, deuxième avec 16,29 %.

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Juste derrière Barcelone figure le Paris Saint-Germain avec 12,37 %, puis le Real Madrid, cinquième avec 10,69 %, selon le classement virtuel (voir ici).

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Cet écart, s'il paraît mince, en dit long. Le Real Madrid a remporté ses cinq premiers matchs et occupe la tête du classement avec 15 points, soit trois longueurs d'avance sur Barcelone. Pourtant, le superordinateur estime que les Blaugrana ont davantage de chances de soulever le trophée que le club merengue.

Ces projections laissent place à un grand optimisme dans le camp barcelonais, dirigé par l'entraîneur Hans Flick : l'équipe a 86,69 % de chances de terminer la phase de ligue parmi les huit premiers et de se qualifier directement pour les huitièmes de finale sans passer par les barrages.

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Le superordinateur prévoit également que Barcelone termine la première phase à la troisième place, avec une moyenne de 17,44 points, un scénario très confortable avant les trois matchs restants.

Les bons chiffres ne s'arrêtent pas là et s'étendent aux tours à élimination directe. La probabilité que Barcelone atteigne les huitièmes de finale s'élève à 97,15 %, soit une qualification quasi assurée. Celle d'atteindre les quarts de finale est de 69,16 %, tandis que ses chances de rallier les demi-finales atteignent 42,08 %, l'un des taux les plus élevés parmi toutes les équipes européennes.

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Le Real Madrid, lui, prend l'avantage sur certains détails, mais perd la bataille la plus importante. Sa probabilité de terminer la phase de ligue parmi les huit premiers est de 99,62 %, supérieure à celle de Barcelone, et ses chances d'atteindre les quarts de finale s'élèvent à 69,95 %, légèrement au-dessus de celles des Blaugrana. Mais lorsqu'il s'agit des demi-finales et du titre, l'avantage revient à Barcelone : 42,08 % contre 41,02 % pour les demi-finales, et 12,58 % contre 10,69 % pour la finale.

Le chemin est encore long et toutes les projections peuvent évoluer dès la prochaine journée, car le football ne connaît pas de certitudes. Mais ces chiffres suffisent à raviver la rivalité entre le Real Madrid et Barcelone, à offrir aux supporters blaugrana une belle dose d'optimisme et à mettre le Real Madrid au défi de prouver sa valeur face à l'intelligence artificielle.