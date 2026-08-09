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Julian AlvarezGetty Images
Hussein Hamdy

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Malgré le refus de Simeone : Barcelone offre à Álvarez une dernière chance de briser l'entêtement de l'Atlético

J. Alvarez
D. Simeone
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FC Barcelone
H. Flick
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Aucune attente tolérée

Le Barça maintient son plan pour recruter l'Argentin Julian Alvarez, malgré les déclarations de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, dans lesquelles il a réaffirmé la position du club, opposé à l'idée d'un départ de l'attaquant.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, les déclarations de Simeone dans la capitale coréenne Séoul, durant la période de préparation de l'Atlético Madrid pour la nouvelle saison, n'ont pas modifié la stratégie du Barça visant à tenter de recruter l'attaquant argentin.

L'entraîneur a confirmé qu'il soutenait la décision de Miguel Ángel Gil Marín, soulignant que la situation du joueur devait être abordée sur le plan sportif.

Malgré ce nouveau refus, exprimé cette fois par la voix de l'entraîneur, le Barça reste attaché à Julian Alvarez, dont Simeone a confirmé l'importance dans les plans de l'équipe.

L'attaquant argentin constitue la première cible du directeur sportif Deco et de l'entraîneur Hansi Flick pour occuper le poste d'avant-centre.

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Les prochains jours revêtent une importance décisive pour trancher l'avenir de Julian Alvarez dans un sens ou dans l'autre, puisque le joueur devrait demander lui-même son départ par le dialogue, une fois ses vacances terminées et son retour à l'entraînement sous les ordres de Simeone.

Le Barça a essentiellement besoin de l'accord de l'Atlético Madrid pour écouter les offres reçues par Alvarez et accepter d'entamer des négociations, afin que le club catalan puisse ensuite formuler une nouvelle offre.

Le journal espagnol a indiqué que, parallèlement aux négociations pour l'arrivée d'Alvarez, le départ de Ferran Torres du Barça sera acté.

Dans le cas où Alvarez échouerait à mettre fin cette semaine, par le dialogue, à la situation de blocage entourant son cas, le Barça activera immédiatement le plan alternatif à l'attaquant argentin, Flick souhaitant connaître clairement l'effectif sur lequel il pourra s'appuyer avant le début de la Liga.

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