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Loai Mohamed
Traduit par

Malgré la victoire, la série de l'Espagne prend fin après 32 matchs

Croatie vs Espagne
Croatie
Espagne
UEFA Nations League A
I. Perisic
Croatie
Espagne

Le but de Pršić réalise ce que les sélections du monde n'ont pas réussi à faire pendant deux ans

Le vétéran croate Ivan Perišić a mis fin à une série historique de la sélection espagnole, après avoir inscrit le but de l'ouverture du score pour son pays face à « La Roja », devenant ainsi le premier joueur depuis deux ans à faire passer l'Espagne devant au tableau d'affichage.

La sélection espagnole, dirigée par Luis de la Fuente, avait pris l'habitude ces dernières années de pulvériser les records, mais l'une de ses séries les plus marquantes s'est interrompue lors de la rencontre face à la Croatie dans la ville de Split, qui s'est achevée ce mardi soir par une victoire difficile de la Roja sur le score de 2-1, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

Perišić brise la résistance de l'Espagne

Perišić a réussi à ouvrir le score à la 17e minute, après avoir suivi un ballon repoussé par Unai Simón à la suite d'une tentative de Matanović, offrant ainsi à la sélection croate l'avantage face à l'Espagne, qui s'est retrouvée sous une forte pression dès le début de la rencontre.

Selon le statisticien espagnol Alexis Martínez, connu sous le nom de « Mr.Chip » sur son compte sur la plateforme « X », le but de Perišić a mis fin à une série de 32 matchs consécutifs durant lesquels aucun adversaire n'était parvenu à mener face à l'Espagne sur le score de 1-0.

La dernière fois que la sélection espagnole avait été menée d'un but face à un adversaire remontait à la demi-finale de l'Euro 2024, lorsque le Français Kolo Muani avait inscrit le but de l'avantage pour la France à la huitième minute, dans la ville de Munich.

Mais l'Espagne avait rapidement réagi lors de ce match, après que Lamine Yamal eut égalisé à la 21e minute, avant que Dani Olmo n'inscrive le but de l'avantage à la 25e minute, pour achever la rencontre par une victoire 2-1 et se qualifier pour la finale, avant d'être sacrée championne.

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