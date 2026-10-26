Malgré la victoire dans le Clasico : 24 heures d'inquiétude au Real Madrid

Le Real Madrid a vécu une soirée exceptionnelle au Camp Nou, hier, après avoir remporté le Clásico face au Barça sur le score de 2-1. Mais la joie du club merengue n'a pas été exempte d'inquiétude, en raison de la blessure dont a été victime l'une de ses plus grandes stars au cours de la rencontre.

Tous les regards se tournent désormais vers l'état physique de l'Uruguayen Federico Valverde, qui a quitté le terrain en raison de douleurs musculaires, dans l'attente des résultats des examens médicaux prévus demain, mardi, au centre de Valdebebas.





Selon le quotidien espagnol « Marca », le capitaine du Real Madrid a ressenti des douleurs musculaires durant la première mi-temps du match, mais il a insisté pour continuer à jouer, bien que Denzel Dumfries ait commencé à s'échauffer en vue de son éventuelle entrée à sa place.

Valverde est resté sur le terrain jusqu'à la mi-temps de la seconde période environ, avant que son état physique ne le contraigne à sortir, après s'être surpassé pendant plus de 40 minutes.

Ces détails, selon le quotidien, comportent des indices contradictoires quant à la nature de la blessure. En effet, la capacité du joueur à poursuivre le jeu pourrait signifier que la blessure n'était pas grave à son origine, mais le fait d'avoir continué à jouer malgré les douleurs suscite en revanche des craintes quant à son éventuelle aggravation.

Valverde devrait passer des examens médicaux demain à Valdebebas, afin de déterminer la gravité de la blessure et de savoir s'il aura besoin d'une période d'absence des terrains.

La sensibilité de la situation s'accroît au regard du rôle majeur que joue le joueur dans l'effectif du Real Madrid, après avoir de nouveau brillé au poste d'arrière droit et être devenu l'un des éléments déterminants de l'amélioration qu'a connue l'équipe lors de ses derniers matchs.

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a salué la détermination de Valverde à continuer de jouer malgré la blessure, soulignant qu'il a tout donné durant sa présence sur le terrain.

Le technicien portugais a déclaré après la rencontre : « Il y a un autre nom que je ne veux pas omettre d'évoquer, c'est Valverde, qui a joué plus de 40 minutes en étant blessé. Il s'est blessé, mais il a voulu continuer et aller au bout de ses limites, et il a tout donné pendant toute sa présence sur le terrain. »

Entre l'euphorie de la victoire dans le Clásico et les craintes concernant l'état de son capitaine, le Real Madrid attend les résultats des examens médicaux, dans l'espoir que cette soirée de triomphe face à son rival de toujours ne se transforme pas en la perte de l'un de ses éléments les plus importants au cours de la période à venir.