Malgré la reconnaissance de l'erreur par les arbitres, la commission d'appel douche l'Athletic Bilbao avant le duel face au Barça

Dans une décision choc qui consacre une fracture sans précédent au sein du système arbitral espagnol, le comité d'appel a refusé d'annuler l'expulsion de Yuri Berchiche, alors même que la vidéo officielle « Le temps de la révision » a reconnu que l'arbitre s'était trompé et que le VAR aurait dû intervenir, quelques heures avant l'affrontement contre le Barça.

Le journal « Mundo Deportivo » a obtenu la décision complète du comité d'appel concernant la sanction infligée au défenseur de l'Athletic Bilbao Yuri Berchiche, une décision qui est venue choquer le club basque et soulever une vaste polémique juridique.

Le comité avait rejeté ce matin l'appel déposé contre la décision de suspendre Yuri pour un match en raison de son expulsion samedi dernier par l'arbitre Soto Grado, une décision qui a provoqué la colère du joueur et du club après que la vidéo « Le temps de la révision » diffusée mardi dernier a reconnu l'existence d'une erreur arbitrale manifeste et confirmé la nécessité d'une intervention de la technologie vidéo qui était gérée par l'arbitre Valentín Pizarro.

L'Athletic Bilbao avait déposé dans les délais et les formes appropriés un appel dans lequel il demandait l'annulation du carton du joueur, s'appuyant sur la vidéo du comité des arbitres elle-même, et réclamait explicitement l'« annulation de la décision du comité de discipline rendue le 25 août 2026 dans l'affaire n° 2627_O_0004 et la reconnaissance de l'existence d'une erreur manifeste et substantielle dans l'expulsion de Yuri Berchiche », et par conséquent l'annulation de toutes les conséquences disciplinaires, y compris la suspension pour un match.

Le club s'est même appuyé sur l'aveu du comité technique des arbitres lui-même dans la vidéo, lequel avait déclaré à des fins disciplinaires que « l'action n'a pas empêché une occasion manifeste de but, et que l'avis technique officiel considère que le coup franc direct sans carton était la mesure appropriée ».

Le choc de la justification : une vidéo purement pédagogique

Mais le comité d'appel a totalement anéanti cet argument, affirmant dans sa décision que l'acceptation de la vidéo « Le temps de la révision » comme nouvel élément de preuve « ne détermine pas son importance et ne signifie pas que ses conclusions s'imposent à ce comité ».

Le comité a invoqué une décision antérieure du Tribunal administratif du sport stipulant que le programme a « une finalité uniquement informative, éducative et pédagogique, visant à expliquer les décisions arbitrales et à favoriser la compréhension des règles du jeu », et qu'« il n'existe aucun texte juridique établissant une relation de subordination entre les évaluations postérieures du comité technique des arbitres et les rapports des arbitres, et rien n'oblige les organes disciplinaires à se conformer aux avis exprimés dans le programme ».

Le comité a ajouté que le programme « a une finalité purement pédagogique et n'analyse donc pas toutes les actions controversées, mais seulement certaines d'entre elles, de manière aléatoire ».

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Le tour de passe-passe linguistique : une erreur manifeste

Le comité est allé encore plus loin dans sa justification, en établissant une distinction entre les termes, affirmant que l'expression « erreur claire et manifeste » utilisée dans la vidéo des arbitres relève de l'évaluation technique de la performance de l'arbitre et du critère d'intervention du VAR, tandis que l'expression « erreur matérielle manifeste » figurant aux articles 27.3 et 137.2 du code de discipline constitue « le fondement juridique exceptionnel qui autorise l'annulation d'une décision arbitrale ».

Il a précisé : « L'emploi d'une expression semblable dans le domaine technique ne prouve pas automatiquement l'existence du fondement juridique requis ; admettre le contraire reviendrait à conférer un effet contraignant à la décision postérieure du comité technique des arbitres, ce que les règlements de la fédération ne reconnaissent pas et ce que le Tribunal arbitral du sport a explicitement rejeté. »

La décision a conclu que les éléments présentés faisaient apparaître « une divergence technique dans la décision de l'arbitre, non une contradiction objective manifeste », et que « l'existence d'une autre interprétation possible, même émanant du comité technique des arbitres, ne suffit pas à renverser la présomption de véracité qui protège la décision de l'arbitre ».

Le rejet de l'argument du double préjudice

Le comité a également rejeté l'argument du « double préjudice sportif » avancé par l'Athletic Bilbao, expliquant que « l'infériorité numérique au cours du match est une conséquence directe de la décision de l'arbitre, tandis que la suspension ultérieure découle du régime disciplinaire. Nous ne sommes pas en présence de deux sanctions disciplinaires pour un même fait, mais de conséquences de nature différente ».

En conséquence, le comité a décidé de rejeter l'appel de l'Athletic Bilbao et de confirmer intégralement la décision du comité de discipline rendue le 25 août 2026, y compris la suspension d'un match de Yuri Berchiche et les amendes qui en découlent, sans que le club puisse déposer une demande de mesure conservatoire devant le Tribunal administratif du sport.