Malgré la grève générale, le Barça refuse de s'arrêter et le Camp Nou ouvre ses portes aux supporters

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Alors que les rues d'Espagne étaient quasi désertes, les transports à l'arrêt et l'activité paralysée en raison de la grève générale, il y avait un endroit en Catalogne qui refusait de se résigner au silence : le FC Barcelone.

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Le mercredi 11 novembre, journée pour laquelle les principaux syndicats du pays avaient appelé à une grève générale, le club catalan a vécu une journée exceptionnelle, placée sous le signe d'un « suivi inégal », mais dont le bilan était clair : la vie continue, et les supporters restent toujours la priorité.

Le FC Barcelone a autorisé ses employés à exercer leur droit de grève en toute liberté, sans aucune pression ni contrainte, tout en facilitant dans le même temps le télétravail pour les salariés susceptibles de rencontrer des difficultés pour rejoindre leur lieu de travail en raison des perturbations des transports, selon le journal espagnol « Mundo Deportivo ».

Cette décision reflétait le respect du club pour les droits de ses travailleurs, tout en témoignant de sa volonté de ne pas interrompre ses services essentiels envers ses membres et ses supporters.

L'impact de la grève s'est fait sentir dès les premières heures de la matinée, la circulation ayant fortement diminué par rapport à l'ordinaire aux abords du club et du stade. La fréquentation paraissait moins importante que les jours habituels, un phénomène normal lors d'une journée où beaucoup préfèrent rester chez eux.

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Mais la surprise est venue de la forte affluence qu'ont connue la boutique du club, la « Botiga », ainsi que le musée, malgré la baisse de fréquentation générale.

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Visiteurs et supporters de tous âges et de toutes nationalités ont afflué vers la boutique et le musée, profitant du calme de la journée pour vivre l'expérience d'une visite du fief du Barça loin de l'affluence des jours de match, prendre des photos souvenirs et se procurer des maillots et des articles de l'équipe.

À la boutique, tout comme au bureau des supporters du club et au bureau du service aux membres et aux usagers, un certain nombre d'employés ont fait grève, mais cela n'a pas empêché les membres et les supporters de recevoir l'aide dont ils avaient besoin.

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La direction du club avait en effet veillé à mettre en place un plan alternatif garantissant la continuité des services essentiels et la présence d'un nombre suffisant d'employés pour servir le public, afin qu'aucun visiteur ne ressente le moindre manque ou la moindre perturbation en ce jour de grève.

Il en va de même pour la célèbre visite du stade, qui a continué d'accueillir les visiteurs normalement, étant entendu qu'elle a elle aussi enregistré un nombre moins important de touristes en raison de sa coïncidence avec la trêve de la saison et du fait que beaucoup ont renoncé à voyager et à se déplacer en cette journée exceptionnelle.

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Quant aux ouvriers du chantier du nouveau Camp Nou, selon des sources consultées par le journal « Mundo Deportivo », la grève y était quasi inexistante, les ouvriers ayant poursuivi leurs travaux de façon presque normale, sans que le rythme de ce chantier gigantesque, attendu par tous les amoureux du Barça à travers le monde, n'en soit affecté.

Pour autant, la zone entourant le stade n'a connu aucune activité notable, étant donné que cela se déroulait un seul jour avant le match tant attendu : l'équipe féminine affronte en effet son homologue d'Arsenal demain jeudi dans le cadre de la Ligue des champions, et il était indispensable de préparer toutes les zones extérieures pour accueillir le public au stade.

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Les équipes d'organisation, de sécurité et de logistique travaillent d'arrache-pied pour mettre au point tous les détails de cet important match européen, l'activité devant retrouver toute son intensité aux abords du stade, après une journée relativement calme imposée par les circonstances de la grève générale.

Avec ce tableau contrasté, entre ceux qui ont exercé leur droit de grève et ceux qui ont poursuivi leur travail depuis chez eux ou au sein du club, le Barça a une fois de plus prouvé qu'il n'était pas un simple club de football, mais une institution capable de concilier le respect des droits de ses employés et le maintien de son engagement envers ses supporters et ses visiteurs.

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En une journée où l'Espagne tout entière s'est arrêtée, le Barça était présent, ouvert et prêt comme à son habitude, envoyant à tous un message clair : ici, au cœur de la Catalogne, la vie ne s'arrête jamais.