Le Barça a perdu le Clasico, mais il a remporté la bataille économique avec brio. Au moment où Kylian Mbappé inscrivait le doublé de la victoire du Real Madrid sur la pelouse du Camp Nou, la boutique « Spotify Camp Nou » signait un autre succès tout aussi important, pulvérisant tous les records de l'histoire du club.

Le FC Barcelone a révélé aujourd'hui des chiffres astronomiques et sans précédent réalisés par le dernier Clasico : les recettes de la rencontre ont atteint 19 105 768 euros, battant le précédent record établi le 10 mai dernier face au même adversaire, qui s'élevait à 16 465 731 euros.

Le paradoxe : des recettes plus élevées avec une affluence moindre

Le paradoxe surprenant, selon Mundo Deportivo, réside dans le fait que ce record a été atteint malgré une affluence inférieure à celle du match de mai. Le nombre de spectateurs dimanche s'est élevé à 60 055, contre 62 213 cinq mois plus tôt.

Le secret de cette supériorité financière tient à une nouvelle stratégie de tarification intelligente. Le prix moyen du billet ordinaire a atteint 984 euros (hors TVA), soit une hausse de 10 % par rapport à la saison dernière, grâce à l'application d'un système de tarification dynamique qui maximise les recettes en fonction de la capacité disponible et de la demande.

Le coup de grâce est toutefois venu des places VIP, qui ont été étendues pour inclure quatre rangées entières dans la deuxième tribune, avec un prix moyen de 2 727 euros, ce qui a permis une hausse colossale de 350 % des recettes liées à l'hospitalité à elles seules.

Ce succès revêt une importance doublée, étant donné que la rencontre s'est tenue fin octobre, qui n'est pas la haute saison touristique, à l'inverse du Clasico de mai 2026, lors duquel le Barça avait officiellement décroché le titre de champion face au Real Madrid dans une première historique. De plus, le temps disponible pour vendre les places VIP était cette fois bien plus court.

Selon les données du club, 86 % de la capacité du Clasico ont été occupés par les détenteurs d'abonnements, au nombre d'environ 42 000, auxquels s'ajoutent 10 000 billets achetés par les membres durant la période de prévente, qui a duré 21 jours, au prix de base.

Tyler, the Creator, nouveau roi du Clasico

Les records ne se sont pas arrêtés aux billets. Le succès a triplé dans les boutiques du club, où la boutique « Spotify Camp Nou » a battu son record de ventes sur deux jours consécutifs, franchissant la barre des 800 000 euros pour la première fois de son histoire.

La plus grande vedette de ce volet a été le rappeur américain Tyler, the Creator, dont le Barça a porté le maillot spécial en collaboration avec Spotify lors du Clasico. Sa collection de produits dérivés est devenue la plus rentable de toute l'histoire du partenariat entre Spotify et un artiste pour un match de Clasico, que ce soit dans les boutiques du Barça ou via le commerce en ligne, surpassant tous les artistes précédents.

Ce succès laisse présager encore mieux une fois achevé le projet du nouveau Camp Nou, avec sa capacité finale de 104 600 places, dont 9 500 réservées aux VIP, alors que le nombre actuel ne dépasse qu'environ 5 000 places seulement.



