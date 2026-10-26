Malgré la défaite dans le Clasico, Raphinha sur les traces de Cristiano Ronaldo

Malgré la défaite du FC Barcelone face au Real Madrid lors du Clasico, le Brésilien Raphinha a réussi à tirer son épingle du jeu sur le plan individuel, en continuant d'écrire l'histoire grâce à ses statistiques de buteur en Liga, rappelant ainsi l'exploit réalisé par la légende Cristiano Ronaldo sous le maillot du club merengue il y a plus d'une décennie.

La star brésilienne a inscrit l'unique but du FC Barcelone lors de la défaite 2-1 face au Real Madrid, dimanche dernier, sur la pelouse du Camp Nou, dans le cadre de la dixième journée de Liga, après avoir égalisé à la 61e minute, avant que Kylian Mbappé ne scelle la rencontre d'un but victorieux à la 87e minute.

Selon le site « Tribuna », Raphinha est devenu le premier joueur à inscrire 13 buts lors des dix premières journées d'une saison en Liga depuis Cristiano Ronaldo, qui avait réalisé une performance offensive exceptionnelle avec le Real Madrid durant la saison 2014-2015.

Ronaldo avait marqué 17 buts lors de ses dix premiers matchs de championnat au cours de cette saison, établissant une référence offensive restée inégalée pendant plus d'une décennie, avant que Raphinha ne s'approche de cet exploit grâce à son excellent début de saison en cours.















