Frenkie de Jong, la star du Barça, s'est rétabli de la blessure au genou dont il a souffert pendant la Coupe du monde et a fait son retour à la compétition, ce qui a relancé le débat interne sur son avenir.

Le journal Sport a rapporté que de Jong bénéficie de la confiance de son entraîneur Hansi Flick, mais qu'au sein du club, on estime qu'il faut miser sur les joueurs issus de l'académie.

La blessure et la manière dont le cas de de Jong a été géré ont provoqué du mécontentement au sein du Barça, entraînant une importante fracture dans la relation avec le milieu de terrain néerlandais.

Au bout de quelques mois, les choses se sont apaisées, mais son retour a ravivé le débat au sein du club concernant la nouvelle situation du joueur néerlandais, qui suscite une grande admiration de la part de Flick, tout en soulevant dans le même temps certains doutes.

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Un véritable dilemme se pose quant au rôle que de Jong jouera à l'avenir au sein de l'équipe, mais la décision finale reviendra à Flick, qui n'a absolument pas apprécié ce qui s'est passé au mois d'août dernier et qui dispose par ailleurs d'autres solutions sur le terrain.

La blessure de Frenkie de Jong a été une surprise, et elle a fini par devenir l'un des facteurs qui ont incité le Barça à boucler le transfert de Rodri lorsque l'occasion de le recruter s'est présentée.

Le Barça y a vu une opportunité de recruter le meilleur sentinelle du monde, et sa position était claire à ce sujet, profitant de l'absence de date fixée pour le retour du joueur néerlandais sur les terrains.

De Jong est revenu blessé après sa participation avec la sélection des Pays-Bas et a préféré ne pas subir d'intervention chirurgicale, optant pour un traitement conservateur, qui s'est achevé avec succès, même si le joueur n'a pu disputer son premier match que fin octobre.

Une forte tension a régné dans la relation avec Frenkie de Jong, qui a fini par être temporairement privé du brassard de capitaine, ce dernier étant confié à Raphinha.

À ce moment-là, la relation entre les deux parties a subi de fortes secousses, et de Jong a lui-même demandé à s'exprimer devant les médias du club afin d'expliquer son point de vue et d'affirmer que sa relation avec Hansi Flick était excellente.

Mais la vérité est que la manière dont le joueur a mis son genou en danger n'a absolument pas été acceptée au sein du Barça, et le club le lui a fait comprendre durant un mois d'août difficile.

Flick a géré cette affaire progressivement et a décidé, dimanche dernier, d'accorder au joueur néerlandais quelques minutes de jeu lors de l'important match face au Real Madrid.

L'entraîneur allemand a toujours été clair sur le fait qu'il ferait ce qu'il jugerait approprié d'un point de vue sportif pour aider le Barça. Il a par ailleurs estimé que la puissance dont dispose le joueur néerlandais au milieu de terrain pourrait aider l'équipe catalane à battre le club madrilène dans les dernières minutes.

De Jong a joué dans une position plus avancée, mais il a finalement eu tendance à décrocher fortement vers le milieu de terrain pour recevoir le ballon, car il se sent plus à l'aise à son poste naturel, celui où il a l'habitude d'évoluer. Au cours des dernières semaines, Flick a même testé le joueur néerlandais au poste de défenseur central à l'entraînement, en raison des absences de plus en plus nombreuses dans la ligne défensive.

Cela semblait alors un signe clair que l'entraîneur pourrait avoir recours au Néerlandais pour combler les lacunes de l'équipe, en lui confiant un rôle totalement différent de celui qu'il a tenu la saison dernière, mais sa prestation lors du Clásico a soulevé certains doutes.

Au sein du Barça, il existe une conviction claire au niveau interne selon laquelle le duo qui devrait constituer le choix de base au milieu de terrain est composé de Pedri et Rodri, et que la priorité, dans le cadre de la rotation, doit être donnée aux joueurs issus de l'académie, comme Marc Bernal et Gavi, et tout particulièrement Bernal.

Bernal représente en effet un pari clair pour la direction du club, qui souhaite lui offrir des minutes de jeu, même si cela se fait au détriment du joueur néerlandais. Mais le dernier mot revient à Flick, qui décidera dans les prochaines semaines s'il accordera ou non une nouvelle chance à de Jong.

En réalité, ce qui se passera au cours des deux prochains mois jouera un rôle déterminant dans la définition de l'avenir de de Jong. S'il obtient un faible nombre de minutes de jeu, tous les scénarios deviennent possibles ; en revanche, si Flick lui redonne un rôle de titulaire et une place importante au sein de l'équipe, sa situation repartira de zéro, comme si de rien n'était.

Au Barça, nombreux sont ceux qui, au sein du club, ne verraient pas d'un mauvais œil un éventuel départ du joueur néerlandais ; ce scénario pourrait même être bien accueilli par un grand nombre de dirigeants, tant sur le plan sportif qu'économique.

Mais la question est différente lorsqu'il s'agit de la disposition du joueur lui-même à accepter l'idée et à prendre la décision d'écouter les offres qui lui sont présentées.

Pour que cela se produise, il doit d'abord être convaincu que ses chances au Barça seront limitées. Et Flick sera le facteur décisif dans tout ce vers quoi la situation évoluera en fin de compte.