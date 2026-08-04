Le Real Madrid s'est rapproché de l'annonce officielle de l'arrivée de l'Ivoirien Yan Diomandé, après avoir finalisé l'accord avec le club allemand du RB Leipzig.

Selon l'Espagnol Rodra, journaliste au réseau ESPN, la raison de ce retard n'est liée à aucun différend avec le joueur ou son agent, comme l'ont laissé entendre certains rapports, mais elle est imputable au club de Leipzig, bien que l'accord entre toutes les parties soit quasiment conclu depuis plusieurs jours.

La même source a précisé que le montant de l'opération, variables comprises, dépasse les 130 millions d'euros, indiquant que le Real Madrid s'attend à ce que Diomandé arrive à Valdebebas au cours de cette semaine pour finaliser les démarches de son transfert et rejoindre l'équipe.

Ces informations concordent avec ce qu'a révélé le journaliste allemand Florian Plettenberg, via le réseau « Sky Sport Allemagne », qui a affirmé plus tôt dans la journée que les négociations entre les deux clubs avaient connu une avancée importante, et que la signature des contrats définitifs n'était plus qu'une question de temps.

Le Real Madrid livre une course contre la montre pour boucler l'opération avant le départ du joueur pour le stage de préparation de Leipzig en Autriche, la direction du club merengue souhaitant lui faire passer la visite médicale et achever toutes les procédures administratives avant son départ, afin d'éviter tout retard susceptible d'affecter la date de son arrivée.

Diomandé constitue une grande priorité pour l'entraîneur portugais José Mourinho, qui cherche à le recruter le plus rapidement possible, afin de pouvoir l'intégrer aux entraînements de l'équipe et aux préparatifs tactiques avant le début de la nouvelle saison.

La direction du Real Madrid espère clore le dossier dans les prochaines heures, en vue de l'annonce officielle de l'opération et de la présentation du joueur aux supporters, dans le cadre du plan du club visant à renforcer ses rangs avec de jeunes éléments capables de ramener l'équipe sur les podiums des sacres après deux saisons sans titre.

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