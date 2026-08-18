Malgré l'incertitude sur son avenir, Rashford impressionne à Manchester United

Marcus Rashford a fortement impressionné les dirigeants de Manchester United après son retour au club à l'issue de sa période de prêt au Barça.

Selon le journal « Daily Mail », des sources présentes au centre d'entraînement de Manchester United affirment que le joueur âgé de 28 ans, qui a fait ses débuts avec le club où il a été formé, a totalement accepté ce que l'on peut considérer comme une situation difficile, et qu'il travaillait sans relâche à l'entraînement.

La conviction grandit au sein d'Old Trafford que Rashford restera au club après la fermeture du mercato, et si cela se confirme, un optimisme prudent règne quant à ce qui pourrait être un nouveau chapitre de sa longue carrière, qui n'a pas toujours été de tout repos, avec United.

La probabilité de voir Rashford rester à Manchester augmente de jour en jour, même s'il reste encore plus de deux semaines avant la clôture du mercato.

Le journal anglais a appris que l'entraîneur Michael Carrick, qui a joué aux côtés de Rashford, a eu une longue discussion avec l'international anglais avant son retour à Manchester United, et ce après le refus du Barça d'activer la clause d'achat du joueur fixée à 26 millions de livres sterling, malgré la réussite de sa période de prêt en Catalogne. D'autres clubs ont manifesté leur intérêt pour le joueur, mais aucune transaction n'a encore abouti.

Rashford a rejoint ses coéquipiers le 9 août et a fait la connaissance d'un grand nombre de nouveaux employés qui ont rejoint le club depuis sa dernière présence. Il a également découvert les nouvelles installations du centre d'entraînement, qui a fait l'objet d'une rénovation complète pour un coût de 50 millions de livres sterling.

Les sources indiquent au journal anglais que Rashford a de nouveau montré un vif intérêt à aider les plus jeunes joueurs du club, en particulier JJ Gabriel, le prodige de 15 ans qui a suscité de nombreux éloges pour ses performances chez les jeunes.

Rashford a également passé du temps avec l'ailier Shea Lacey, âgé de 19 ans, et s'est empressé de renouer le contact avec son coéquipier des Three Lions Kobbie Mainoo.

Après son prêt lors de son passage à Aston Villa, il est connu pour être proche de Youri Tielemans, qui a rejoint United en provenance de Birmingham plus tôt cet été.

Un observateur a déclaré au journal : « Il est évident qu'il fait un effort conscient pour laisser une bonne seconde impression. »