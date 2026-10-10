Malgré l'évaluation choquante de l'arbitre, le Real a-t-il été victime d'une injustice avec l'expulsion de Vinicius ?

Le Real Madrid a arraché une victoire importante face à son hôte Villarreal, sur le score d'un but à zéro, samedi soir, lors de la huitième journée de la Liga, au stade Santiago Bernabéu.

La rencontre a été marquée par l'expulsion de Vinicius Junior, la star madrilène, à la 72e minute, après être entré en jeu comme remplaçant à la 52e minute.

Le compte « Archivo VAR », sur la plateforme X, spécialisé dans les situations arbitrales controversées, a affirmé que l'expulsion de Vinicius, par carton rouge direct, lors du match contre Villarreal, était méritée.

Il a poursuivi : « Intervention décisive de l'assistance vidéo. Saliba a eu un contact avec Vinicius, et le joueur brésilien a tiré les cheveux du joueur de Villarreal, lors de l'action qui a précédé l'inscription du but. »

Archivo VAR a insisté : « C'est un carton rouge direct. Cette situation est classée parmi les comportements antisportifs selon les règlements. »

« Archivo VAR » a également attribué une note choquante à l'arbitre Díaz de Mera Escuderos, qui a dirigé la rencontre, celui-ci obtenant 1,5 sur 10.

Le site a expliqué : « L'arbitre a paru très hésitant durant les premières minutes, et a appliqué un critère arbitral très mauvais, ne distribuant les cartons jaunes qu'après un long moment de jeu. »

Il a souligné : « L'arbitre de terrain a lui-même enflammé l'atmosphère de la rencontre sans aucune nécessité, après s'être montré indulgent face à toutes les protestations de José Mourinho, l'entraîneur madrilène, et a mis plusieurs minutes avant de l'avertir. Il semblait être un arbitre de troisième division dirigeant un match de première division. »

À cela s'ajoute le fait qu'il a été contraint de recourir à l'assistance vidéo à l'arbitrage pour revoir le but de Vinicius, en raison d'un comportement antisportif survenu avant son inscription. Le temps additionnel n'a pas différé de ce qui l'a précédé, caractérisé par un chaos total et une absence de personnalité arbitrale.