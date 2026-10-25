Le Bayern Munich a réussi à conserver la tête de la Bundesliga, grâce à une précieuse victoire 3-1 chez son hôte Fribourg, lors de la septième journée du championnat, dimanche soir.

Deux jours après l'effondrement de Vincent Kompany sur le terrain d'entraînement, les joueurs du Bayern ont offert à leur entraîneur belge une raison de célébrer depuis son lit de malade.

Le Bayern Munich porte ainsi son total à 17 points en tête du classement, tandis que Fribourg reste bloqué à 13 points, à la troisième place.

Le site « Spox » est revenu sur les principaux temps forts de la rencontre, lors de laquelle Aaron Danks a assumé la responsabilité de diriger le Bayern depuis le banc de touche, en raison de la maladie de Kompany.

Upamecano a ouvert le score en faveur du Bayern à la 16e minute : après avoir récupéré lui-même le ballon, il l'a transmis à Olise, puis s'est projeté vers l'avant et a filé vers le but après avoir reçu une passe en profondeur de son coéquipier, se retrouvant ainsi face au but, avant de réussir à faire trembler les filets.

En plus d'avoir inscrit le premier but, Upamecano a empêché Fribourg d'égaliser, en repoussant une tentative de Lucas Höler.

Par la suite, le Bayern Munich a accéléré son rythme offensif, transformant le match en une rencontre ouverte et plaisante.

Mais les frappes d'Olise à la 24e minute, de Lennart Karl à la 25e minute et de Serge Gnabry à la 28e minute ont manqué de la précision requise.

Serge Gnabry a réussi à la 42e minute à aggraver l'avance du Bayern, inscrivant son 100e but en Bundesliga, après avoir exploité une passe de Boey.

Harry Kane a gâché sa première véritable occasion de marquer à la 57e minute, après avoir tenté de reprendre le ballon de la tête.

Quant à Fribourg, qui a subi sa première défaite à domicile, il a réduit l'écart grâce à un but marqué par Tom Bischof, contre son camp, à la 82e minute.

Le Bayern Munich a étouffé le sursaut des locaux grâce à un but de son joueur français Michael Olise, à la cinquième minute du temps additionnel de la seconde période.