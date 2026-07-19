Les supporters ayant déboursé des sommes considérables pour assister à la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine ce dimanche soir font face à plus de deux heures de queue pour entrer au stade MetLife aux États-Unis.

La veille de la finale, le billet le moins cher officiellement disponible sur la plateforme de revente de la FIFA frôle les 6 000 livres sterling.

Selon le journal anglais « The Sun », le chaos règne à l’extérieur de l’enceinte de 82 500 places, située aux portes de New York.

Le journal ajoute que des pannes techniques aux portiques de contrôle ont empêché la lecture de certains billets.

Conséquence : des files d’attente géantes se forment, et les agents de sécurité peinent à canaliser les supporters qui se pressent pour rejoindre leurs places et assister à la finale de la Coupe du monde.

Les journalistes britanniques accrédités pour couvrir la rencontre ont eux aussi patienté deux heures avant de franchir les contrôles, preuve supplémentaire d’un désordre généralisé.

Les journalistes subissent des contrôles supplémentaires en raison de leurs ordinateurs portables et de leur matériel photo.

L’acteur légendaire Tom Cruise a été aperçu à son entrée dans l’enceinte avant son apparition attendue lors de la cérémonie de clôture du tournoi.

Enfin, Ronaldo, champion du monde avec le Brésil, et l’ancien capitaine de l’Angleterre John Terry ont pris place dans les loges d’honneur.



