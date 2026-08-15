Fatih Tekke, l'entraîneur de Trabzonspor, a reconnu que son équipe avait laissé filer la victoire face à Kasımpaşa, après s'être contentée d'un match nul 1-1 lors de la journée d'ouverture du championnat turc, ce samedi soir.

Le technicien turc a affirmé qu'une grave erreur avait permis aux locaux d'égaliser.

Après la rencontre, Tekke a déclaré que son équipe n'était pas totalement prête, mais qu'elle avait livré, durant la première mi-temps, une prestation supérieure à ses attentes, et qu'elle aurait dû sceller le match plus tôt.

Il a ajouté : « Nous avons dit dès le départ que nous n'étions pas prêts, mais nous avons offert en première mi-temps un niveau meilleur que ce que j'attendais. Nous aurions dû terminer le match durant cette période. »

Tekke a poursuivi : « Nous avons encaissé le but de l'égalisation sur un penalty après une très grave erreur. Et dans les dernières minutes, l'adversaire s'est aussi procuré de belles occasions. On peut dire que nous avons perdu les trois points à cause de l'erreur que nous avons commise. »

Mohamed Salah, récemment arrivé à Trabzonspor, est entré à la 58e minute de la rencontre, et Tekke a estimé que la prestation de son équipe avait été différente avec la présence de la star égyptienne par rapport à la période où elle a joué sans lui.

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Il a expliqué : « Notre match après l'entrée de Salah est un peu différent de celui sans lui », mais il a insisté sur le fait que l'équipe avait encore besoin de progresser sur plusieurs aspects, notamment la conservation du ballon et le contrôle du jeu, ainsi que l'élévation du niveau de concentration et d'engagement. Il a ajouté : « Nous avons quelques lacunes, et notre état d'esprit ainsi que notre envie dans le match auraient dû être plus élevés. Nous devons garder le match davantage sous notre contrôle. Ce fut un début regrettable, et nous devons reconnaître que nous n'avons pas réussi. »

Tekke a souligné que les premières semaines seraient décisives pour le projet de Trabzon, précisant que l'équipe disputera un match européen important jeudi face à un adversaire plus fort, avant d'affronter Başakşehir, affirmant que les deux rencontres seraient difficiles.

L'entraîneur de Trabzonspor a conclu : « Nous devons oublier ce match dès demain et commencer à nous préparer pour ce qui vient. Nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à travailler. »

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