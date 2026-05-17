Malen offre une défaite à la Lazio et à Taylor ; Bijlow malchanceux face à l'AC Milan

Dimanche, l'AS Roma a fait un pas de géant vers la qualification pour la Ligue des champions. Vainqueur du derby face à la Lazio (2-0), elle consolide sa quatrième place en Serie A à une journée de la fin. L'après-midi a aussi souri à l'AC Milan.

En début de rencontre, les deux formations se sont neutralisées au Stadio Olimpico. Boulaye Dia a bien cru ouvrir le score pour la Lazio, mais l’arbitre a signalé un hors-jeu. Les visiteurs ont ensuite connu leur temps fort, voyant Mario Gila puis Tijjani Noslin tirer à côté. Ces occasions manquées ont finalement coûté cher aux Biancocelesti.

À la 39^e minute, Malen a obtenu un corner, à la suite duquel les locaux ont ouvert le score. Gianluca Mancini, malgré des douleurs juste avant le coup de pied de coin, a dominé les airs et a placé une tête victorieuse. L’AS Rome a ainsi rejoint les vestiaires en tête à la mi-temps de ce derby toujours électrique.

La Lazio est revenue des vestiaires avec de l’ardeur, mais Nuno Tavares a tiré bien au-dessus alors qu’il était en bonne position. Un frisson a parcouru le stade lorsque le remplaçant Devyne Rensch est entré en collision avec Noslin ; l’incident s’est toutefois révélé sans gravité. Peu après, Maurizio Sarri a remplacé un Kenneth Taylor discret par Tijjani Noslin.

Quelques minutes plus tard, Mancini doublait la mise de la tête sur un corner tiré par Paulo Dybala. Peu avant, Malen avait alerté la défense par une frappe puissante, mais le gardien laziale Alessio Furlanetto avait repoussé l’obstacle d’une parade remarquable.

Le match s’est embrasé au Stadio Olimpico alors qu’il restait encore vingt minutes à jouer. Wesley Franca et Nicolo Rovella se sont affrontés verbalement et ont écopé d’un carton rouge direct, réduisant immédiatement les deux équipes à dix hommes. Dans les dernières minutes du derby, Dybala a une nouvelle fois fait valoir sa classe avec une action individuelle de grande qualité, tandis que Malen quittait le terrain sous les applaudissements. L’AS Roma l’emporte et sait désormais que la Ligue des champions est à portée de main.

Gênes - AC Milan 1-2

Grâce à ce succès, l’AC Milan chippe la 3^e place de la Serie A à la Juventus, surprise à domicile par la Fiorentina. Les deux buts sont intervenus après la mi-temps, avec un rôle malheureux de Justin Bijlow juste après la reprise : le gardien, auteur d’une mauvaise relance, fauche un Milanais et offre un penalty que Christopher Nkunku transforme sans trembler.

À dix minutes du terme, Christian Pulisic doublait la mise pour les Rossoneri au terme d’une action collective bien menée. Peu après, Mike Maignan maintenait l’écart en repoussant une frappe puissante de Jeff Ekhator. Mais, à trois minutes de la fin, le portier français ne pouvait rien faire sur la réduction du score de Johan Vázquez. Les Rossoneri conservent ainsi leur destin en Ligue des champions entre leurs mains.