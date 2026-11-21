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Donyell Malen a été le grand protagoniste de la soirée de l’AS Roma samedi. L’international néerlandais a marqué quatre fois sur la pelouse de Parme et permis à l’équipe de Gian Piero Gasperini de s’imposer 5-1. Malen compte désormais douze buts en onze matches de championnat cette saison. Rodrigo Mora a inscrit l’autre but romain.

Au Stadio Ennio Tardini, Malen évoluait à la pointe de l’attaque, avec Paulo Dybala et Mora derrière lui. Les visiteurs ont connu une entame difficile, Parme se montrant immédiatement dangereux par l’intermédiaire d’El Bilal Touré et de Mariano Troilo.

L’AS Roma a également eu une frayeur lorsque Mile Svilar s’est assis sur la pelouse, blessé, après seulement quelques minutes. Le gardien semblait souffrir de la cuisse, mais a finalement pu poursuivre la rencontre.

Après un peu plus de dix minutes de jeu, Malen s’est procuré sa première grosse occasion. À la suite d’une intervention manquée de Troilo, le Néerlandais a pu filer vers le but adverse, mais deux défenseurs de Parme l’ont rattrapé dans sa course.

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Les locaux ont eux aussi eu assez d’occasions pour ouvrir le score. Svilar a empêché Giovanni Fabbian de marquer grâce à un excellent réflexe, tandis que Mario Hermoso a tiré juste au-dessus à l’autre bout du terrain.

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À la 39e minute, Malen a fini par trouver la faille de fort belle manière. L’international néerlandais a parfaitement contrôlé un centre de Lulli, prenant ainsi plusieurs défenseurs à contre-pied, avant de marquer d’une frappe croisée du pied droit : 0-1.

Peu après la pause, une belle talonnade de Malen a offert à Dybala l’occasion de doubler la mise, mais l’Argentin s’est heurté au gardien Giovanni Daffara. Quelques instants plus tard, Nesta Elphège a profité d’une erreur de Leonardo Balerdi. L’attaquant a alors parcouru une cinquantaine de mètres avant de ne laisser aucune chance à Svilar : 1-1.

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Gasperini a réagi en faisant notamment entrer Wesley et Matías Soulé. Ces changements ont porté leurs fruits : à la 68e minute, Malen a redonné l’avantage aux Romains après que Troilo a complètement manqué son intervention sur un centre de Wesley.

Trois minutes plus tard, Mora a creusé l’écart pour les visiteurs. L’attaquant portugais a profité d’un dégagement malheureux de Parme pour marquer lors d’un quatrième match de Serie A consécutif.

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À la 77e minute, Malen a de nouveau marqué dans cette avalanche de buts romains. Encore servi par Wesley, le Néerlandais a signé un triplé. Le but a été définitivement validé après vérification de la VAR, donnant à l’AS Roma une confortable avance de 1-4.

Mais Malen n’avait pas encore rassasié son appétit de buts. À la 90e minute, Wesley l’a de nouveau lancé. Le Néerlandais a éliminé Daffara avant de pousser tranquillement le ballon dans le but vide. Malen a ainsi couronné sa prestation sensationnelle d’un quatrième but dans la soirée et fixé le score final à 1-5.