Maldini s'immisce dans la polémique autour de l'expulsion de Güler : « J'ai confiance dans l'intégrité des arbitres et de la VAR »

Le consultant de la chaîne Movistar Plus, Julio Maldonado, plus connu sous le nom de "Maldini", a salué le niveau de la rencontre entre le Real Madrid et le Séville FC, qui s'est achevée sur une victoire 4-1 de la Maison Blanche en Liga.

Le journal Sport a rapporté les propos de Maldini, tenus sur sa chaîne YouTube, où il a entamé son intervention en déclarant : "C'était un match au cours duquel nous avons vu des buts magnifiques et exceptionnels. Le niveau des buts était vraiment impressionnant."

Maldini a affirmé que le Real Madrid avait proposé de bonnes choses, mais aussi d'autres aspects qui n'ont pas été du même niveau, face à un Séville FC qui a largement rivalisé, malgré le résultat.

Il a salué les choix de José Mourinho, l'entraîneur du club madrilène, après sa décision de titulariser Endrick, de replacer Güler au milieu de terrain et d'aligner Valverde au poste d'arrière droit.

Il a déclaré : "Ce n'est pas le poste où il préfère évoluer, mais je pense qu'il doit être l'arrière droit titulaire du Real Madrid."

Le consultant de Movistar Plus a mis en lumière un joueur plus que les autres, Diomande, qui, selon lui, méritait de figurer dans le onze de départ du Real Madrid.

Il a expliqué : "Il a marqué un but magnifique, mais au-delà de ce but, il faut garder à l'esprit qu'il éprouvait jusque-là de grandes difficultés à bien conclure les actions. Et je n'oublie pas qu'il a été le passeur sur le but de Güler. En réalité, ce qu'il a fait n'était pas une simple passe, mais une véritable passe décisive."

Par ailleurs, Maldini a salué la prestation du joueur sur le plan défensif : "Il a beaucoup défendu, et bien défendu. Il jouait pratiquement en permanence le rôle d'un second latéral, avec Güler qui rentrait dans l'axe. Et c'est précisément ce que l'on doit demander à un joueur comme Diomande."

Le consultant estime que le niveau affiché par Diomande met Vinicius Junior sous pression, ajoutant : "La comparaison avec l'ailier brésilien est inévitable. Vinicius sait que s'il ne fait pas ce qu'a fait Diomande, il n'aura pas de chances de jouer. C'est la réalité."

Maldini n'a pas hésité à reconnaître que le Séville FC avait raison de ressentir de la colère, après le coup de main porté par Güler à Piqué, joueur du Séville FC. Mais il a précisé qu'il n'avait vu aucune image montrant clairement une agression.

Il a déclaré : "Il n'y a aucune image où l'on voit un coude constituant une agression, ni une poussée suffisamment appuyée pour trancher sur le fait de savoir si elle méritait un carton rouge ou non. C'est pourquoi je pense qu'il n'existe aucune image permettant de voir clairement ce qui s'est passé, du moins parmi celles que l'arbitre a pu visionner."

Il a ajouté : "J'ai toujours confiance dans l'intégrité des arbitres et dans l'assistance vidéo à l'arbitrage. C'est pourquoi je comprends qu'ils n'aient pas vu d'image suffisamment claire. Franchement, je ne sais pas. Il y avait des joueurs du Séville FC sur le terrain, et ils ont peut-être vu ce qui s'est passé, mais je ne peux pas prendre position de manière catégorique sur cette séquence."

Maldini a voulu souligner que cette victoire était capitale pour l'équipe de Mourinho, d'autant que le Barça ne trébuche pas.

Il a conclu en affirmant que le Clasico "pourrait déterminer l'avenir de la compétition pour les deux équipes".