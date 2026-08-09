Maldini révèle la raison de son départ de la fédération italienne : l'accord a changé

Paolo Maldini, l'ancien directeur technique de la Fédération italienne de football, a révélé que la révision des accords concernant ses prérogatives avait conduit à sa démission, affirmant que la confiance nécessaire pour poursuivre le travail n'était plus réunie.

Maldini a expliqué, lors d'un long entretien accordé au Corriere della Sera, la raison de sa démission du poste de directeur technique de la Fédération italienne de football : « Les accords ont été revus, et la seule chose que je pouvais faire était de démissionner, ou plutôt de renoncer à signer un contrat de quatre ans qui devait débuter le 1er août. Les conditions de la confiance n'étaient plus réunies. »

Paolo Maldini s'est exprimé pour la première fois sur son départ de la sélection italienne, l'ancien directeur technique de la Fédération italienne de football revenant sur les détails de sa nomination puis de sa démission quelques jours plus tard.

Maldini a ajouté : « Malagò m'a appelé à Pâques, et je lui ai fait part de ma disponibilité pour aider. Il ne s'agissait pas seulement de relancer la sélection italienne, mais nous devions reconstruire le football italien. Nous avons créé le poste de directeur technique, un poste qui n'existait pas auparavant chez nous. De plus, Leonardo dispose d'une grande capacité d'organisation. Mais ensuite, les accords ont été revus, et la seule chose à faire était de démissionner, ou plutôt de renoncer à signer le contrat de quatre ans qui devait débuter le 1er août. »

Maldini a abordé plus précisément la question du choix du prochain sélectionneur de l'Italie : « Au début, je lui ai demandé (à Malagò) : qui choisit le sélectionneur ? Il m'a répondu : c'est vous qui le choisissez et moi je l'approuve. C'était ça l'accord. »

Il a ajouté : « À la Ligue, j'ai expliqué notre projet, qui reposait sur deux axes différents. Reconstruire le football italien demande du temps, et cela demande aussi une nouvelle mentalité. »

Les désaccords sont apparus lorsque l'idée de nommer Andrea Pirlo a été évoquée. Maldini a raconté : « Malagò nous a appelés, Leonardo et moi, pour nous dire : à mon avis, on ne peut pas recruter Pirlo. Et à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui déciderai de l'entraîneur, et vous, vous approuvez. »

Maldini a insisté sur son refus de ce changement de prérogatives : « Si j'ai une mission et une responsabilité, alors c'est inacceptable. Les conditions de la confiance pour accomplir un travail colossal n'étaient plus réunies. Nous étions présents à Coverciano (le siège de la Fédération), mais le système était à l'arrêt. »

Maldini a poursuivi en évoquant la situation actuelle au sein de la Fédération italienne de football : « La présence d'une figure comme Ranieri représente un plus, mais je crains que l'on accorde une grande importance à la sélection italienne, tandis que la reconstruction du football italien bénéficie d'une importance bien moindre. »

Il a conclu : « Il y a une chose qui continuera de me faire mal au fond de moi. J'avais accepté une mission ardue, mais elle s'était transformée en rêve : faire quelque chose pour les générations futures. C'est vraiment dommage. »