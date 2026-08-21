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Malcom surprend tout le monde et annonce sa nouvelle destination

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L'attaquant brésilien révèle son nouveau club

Le Brésilien Malcom Filipe a quasiment scellé sa prochaine destination, après avoir annoncé sur son compte Instagram son transfert au club émirati d'Al-Jazira, dans une démarche survenue avant toute annonce officielle d'Al-Hilal concernant la fin de sa relation avec le joueur.

Malcom ne s'est pas contenté d'évoquer son transfert, il a également ajouté le nom d'Al-Jazira à la description de son profil, confirmant ainsi qu'il est proche de vivre une nouvelle expérience dans le championnat émirati, après des dernières heures marquées par des développements rapides concernant son avenir.

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Des rapports avaient indiqué qu'Al-Jazira était parvenu à un accord en vue de recruter l'ailier brésilien, avec des évocations d'une résiliation de son contrat avec Al-Hilal avant son transfert au club émirati, alors qu'Al-Diriyah, en Arabie saoudite, figurait parmi les clubs intéressés par ses services.

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Le départ de Malcom marque la fin d'une expérience réussie avec Al-Hilal, après avoir rejoint « le Chef » à l'été 2023 en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, en Russie. Durant son passage avec l'équipe, il a réussi à s'imposer comme l'un des éléments importants de la ligne offensive.

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Durant son passage avec Al-Hilal, Malcom a laissé une empreinte marquante et a contribué à la réalisation de plusieurs succès de l'équipe, avant que la position du club à l'égard de son maintien ne change au cours de la période actuelle des transferts, jusqu'à ce que les négociations s'orientent finalement vers son transfert à Al-Jazira.

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En annonçant le nom de son nouveau club, Malcom a devancé Al-Hilal dans la révélation de sa prochaine étape, la dernière restant l'annonce officielle du transfert, avant que l'ailier brésilien n'entame un nouveau chapitre de sa carrière loin de la Roshn League.

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