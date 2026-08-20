Le Brésilien Malcom de Oliveira, ailier d'Al-Hilal, a suscité une vive polémique au cours des dernières heures, après être apparu dans une vidéo largement partagée où il évoque les rumeurs de son départ des rangs du « Leader », à un moment où son départ du club et son transfert vers Al-Jazira aux Émirats semblent plus proches que jamais.

L'apparition de Malcom coïncide avec des indications de plus en plus nombreuses quant à l'imminence de son transfert à Al-Jazira, après que le joueur est parvenu à un accord pour quitter Al-Hilal, en vue de la signature des contrats et du début d'une nouvelle expérience avec le club fraîchement promu en Roshn League.

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L'ailier brésilien est apparu dans une vidéo diffusée sur la plateforme « X », et a évoqué ce qui le dérange le plus, en déclarant : « Ce qui me dérange le plus, c'est l'ingratitude », une déclaration qui a ouvert la porte aux spéculations sur la personne visée par le joueur à travers son message.

Les propos de Malcom sont intervenus à un moment particulièrement sensible, notamment à l'approche de la fin de son parcours avec Al-Hilal, ce qui a conduit une partie des suiveurs à établir un lien entre ses propos et la manière dont la direction du « Leader » l'a traité durant les négociations relatives à son départ du club.

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Malcom avait affiché des prestations remarquables avec Al-Hilal durant sa période sous le maillot de l'équipe, et il a su laisser une empreinte offensive évidente, ce qui rend l'idée de son départ de cette façon un sujet de grand intérêt, d'autant plus que le joueur était l'un des éléments importants dans l'effectif du « Leader » ces derniers temps.

Avec l'imminence de son transfert vers la « Fierté d'Abou Dabi », il semble que l'histoire de Malcom avec Al-Hilal approche de son dernier chapitre, dans un contexte où le club souhaite réorganiser sa liste de joueurs étrangers et faire de la place à de nouvelles recrues offensives, tandis que le joueur se prépare à relever un défi différent au sein de la Roshn League.

Le mot « ingratitude » demeure ce qui a le plus alimenté la polémique dans les propos de Malcom, car il porte un message indirect sur ses sentiments à l'égard de cette dernière étape avec Al-Hilal, dans l'attente de l'annonce officielle de son transfert à Al-Jazira, qui pourrait clore l'une des histoires de transfert les plus captivantes de ce mercato en cours.