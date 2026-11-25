Le Barça a encaissé un nouveau coup dur avec la blessure de son latéral gauche Alejandro Balde, contraint de quitter la rencontre face aux Azerbaïdjanais de Sabah en raison d'une douleur à la cheville droite, alors qu'il venait de livrer l'une de ses meilleures prestations de la saison et de délivrer une passe décisive pendant le match.
Cela s'est produit lors du match disputé ce mercredi soir dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, que le club espagnol a remporté 4-1 au terme d'une prestation remarquable.
Le Barça porte ainsi son total à 12 points après avoir signé sa quatrième victoire en cinq matchs, et se rapproche encore d'une place parmi les huit équipes qualifiées directement pour la phase à élimination directe.
Balde faisait partie des principaux changements apportés au onze de départ par l'entraîneur Hansi Flick, qui a misé sur plusieurs remplaçants et joueurs moins utilisés en raison de l'enchaînement des matchs à venir. Le latéral espagnol a ainsi fêté sa première titularisation de la saison.
Balde a parfaitement saisi sa chance et a livré une première période remarquable : il a dynamisé le couloir gauche grâce à sa vitesse et à ses déplacements offensifs, et a trouvé une belle complicité avec son coéquipier Anthony Gordon, les deux joueurs permutant et se partageant les espaces.
Son action la plus marquante est survenue lorsqu'il s'est engouffré dans l'espace dans le dos de la défense de Sabah, avant d'adresser un centre à ras de terre millimétré à Karim Adeyemi, qui l'a transformé pour inscrire le troisième but du Barça.
L'influence de Balde ne s'est pas limitée au plan offensif. Il a aussi fait preuve de rigueur défensive, en conservant son placement et en surveillant ses adversaires, sans commettre les erreurs qui lui avaient valu des critiques lors de précédentes rencontres.
Mais la soirée du joueur espagnol a tourné court : il s'est blessé à la cheville droite lors d'une tentative de frappe, a demandé à être remplacé et a quitté la pelouse à la 64e minute, selon le quotidien « Sport ».
De son côté, le quotidien « AS » a précisé que la blessure était survenue après un mauvais appui sur le pied droit alors qu'il tentait de jouer le ballon, ce qui a provoqué une torsion de la cheville. Le journal souligne que la douleur visible sur le visage du joueur et sa difficulté à se relever ont suscité des inquiétudes quant à la nature de la blessure.
Le journal ajoute que les premières estimations évoquent une possible entorse de la cheville pour Balde, mais que la gravité de la blessure ne pourra être déterminée qu'à l'issue des examens médicaux qu'il passera à son retour à Barcelone. Ceux-ci devraient comprendre une IRM afin d'établir le diagnostic et la durée d'indisponibilité probable.
La blessure sème le doute sur son avenir
Les conséquences de la blessure de Balde ne se limitent pas à une possible absence lors des prochains matchs. « AS » établit en effet un lien entre ce nouvel épisode et son avenir lors du mercato d'hiver, estimant que la blessure pourrait compliquer un éventuel départ du Barça en janvier prochain.
Le journal cite le cas du joueur suédois Roony Bardghji, victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit en août dernier, ce qui avait fait capoter son départ du club. Il précise toutefois que la blessure de Balde semble moins grave selon les premières estimations, tout en insistant sur la nécessité d'attendre les examens avant de se prononcer définitivement.
Ainsi, une soirée qui représentait pour Balde une belle occasion de retrouver sa place et de convaincre Flick de sa capacité à apporter un plus s'est transformée en nouvelle source d'inquiétude pour le Barça, dans l'attente de connaître l'ampleur de la blessure et la durée de son absence.
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Le Brésilien Ronaldo a été l’une des légendes qui ont nourri ma passion pour le football au début de ce siècle. Sa manière de marquer était impressionnante, il manquait rarement face au but. Ensuite est apparu Cristiano Ronaldo, que je considère encore aujourd’hui comme mon joueur préféré, car il m’a inspiré par son esprit de défi et sa volonté constante de gagner, ce qui se reflète également dans mon style d’écriture.
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