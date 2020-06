Majorque-Barça, le supporter qui est entré sur la pelouse raconte son infiltration

Le supporter entré sur le terrain lors de la victoire du Barça contre Majorque (4-0) a raconté son aventure.

Le huis clos mis en place pour la reprise de la en marge de la pandémie de coronavirus était censé empêcher les supporters de Majorque d'assister à la rencontre face au Barça.

Mais un supporter a pu s'infiltrer sur la pelouse et envahir le pré. Il raconte son aventure au micro de de la COPE. "J’étais avec des amis et je suis arrivé au stade vers la 40e minute. J’ai sauté par-dessus une barrière d’environ deux mètres et j’ai descendu les escaliers jusqu’au terrain", raconte-t-il.

Partido a puerta cerrada... ¡Y salta un espontáneo al césped!#VolverEsGanar pic.twitter.com/XOcHdDgabW — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) June 13, 2020

"Avant l’annulation du match, mon idée était de prendre une photo de moi avec Messi. Mon rêve est d’avoir une photo de lui et de le rencontrer. Mais d’abord j’ai vu Jordi Alba et j'en ai pris une avec lui. Puis je suis allé pour Messi, mais à cause du virus il n’a pas voulu prendre la photo, Ensuite la police m’a forcé à les effacer", a regretté le jeune homme vêtu d'un maillot de Messi.