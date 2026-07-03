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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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Mais ce n'est pas tout… Plusieurs records restent à portée et attendent que Messi se distingue face au Cap-Vert

L. Messi
Argentine vs Cap-Vert
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Coupe du monde
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É.-U.

Le moindre apport offensif de « El Pulga » lors de cette rencontre lui ouvrira les portes de statistiques prestigieuses.

L’Argentine affronte le Cap-Vert samedi matin au stade des 16es de finale de la Coupe du monde 2026, et plusieurs records sont à portée de main, en particulier pour Lionel Messi, toujours en quête de nouvelles marques historiques en phase finale.

Selon les données de Squawka, il peut égaler un exploit rarissime : devenir le quatrième joueur de l’histoire à marquer lors de cinq matchs consécutifs en phase à élimination directe, en cas d’ouverture du score face à la sélection africaine.

Il rejoindrait ainsi le Brésilien Leonidas (1934-1938), le Hongrois György Sarosi (1934-1938) et le Brésilien Fafa (1958-1962).

Avec six réalisations au compteur, le capitaine argentin coiffe actuellement le classement des buteurs aux côtés de Kylian Mbappé et a déjà guidé l’Albiceleste vers trois succès en phase de groupes, prouvant qu’il est prêt à poursuivre l’aventure.

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Déjà meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde avec 19 réalisations, l’Argentin avait marqué lors des cinq rencontres à élimination directe de l’édition 2022, un sans-faute jusqu’au sacre qui lui confère un élan supplémentaire avant d’affronter le Cap-Vert.

Les records ne s’arrêtent pas là : une seule passe décisive lui suffirait pour devenir le meilleur passeur de l’histoire de la Coupe du monde, puisqu’il est pour l’instant à égalité avec Diego Maradona (8 passes).

Il deviendra par ailleurs le premier joueur de l’histoire à compter 30 sélections en Coupe du monde dès son entrée en jeu face au Cap-Vert.

Sur le banc, le sélectionneur Lionel Scaloni fêtera son 100^e match à la tête de l’Albiceleste, en quête de sa 73^e victoire depuis son arrivée.

L’Argentine aborde la rencontre avec un bilan impressionnant : qualifiée pour les phases à élimination directe pour la 15e fois de son histoire et la 9e fois lors des 10 dernières éditions, elle reste invaincue lors de ses 11 derniers matchs à élimination directe, toutes compétitions confondues (Coupe du monde et Copa América).

Les « danseurs de tango » traversent une période faste, alignant 10 victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont 8 sans concéder le moindre but, ce qui en fait l’un des principaux favoris pour poursuivre leur parcours vers le titre.

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