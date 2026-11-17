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L'histoire entre Lionel Messi et la sélection argentine ne s'est pas arrêtée lorsqu'il a quitté les terrains sous le maillot de son pays. Même après avoir pris sa retraite internationale, le capitaine de l'Albiceleste reste très présent dans les plans de son sélectionneur Lionel Scaloni, qui semble prêt à lui confier un nouveau rôle au sein de l'équipe nationale, mais cette fois en dehors du terrain.

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Dans des déclarations empreintes de beaucoup de cordialité et d'humour, Scaloni n'a pas exclu de voir Messi rejoindre son staff technique à l'avenir. Profitant du départ de son adjoint Walter Samuel de la sélection argentine, il a adressé une invitation indirecte au huit fois Ballon d'Or, laissant la porte ouverte à un retour en sélection dans un rôle différent.

Les déclarations du sélectionneur argentin sont intervenues à la veille du match amical face au Costa Rica. Elles remettent en lumière l'avenir de Messi après la fin de son aventure internationale et relancent les spéculations sur un possible prolongement de sa relation avec la sélection qu'il a menée vers la gloire à plusieurs reprises.

Scaloni n'a pas caché son souhait de voir Messi continuer à jouer au football le plus longtemps possible. Il s'est dit convaincu que la star argentine est encore capable de poursuivre sa carrière pendant plusieurs années, peut-être même au-delà de 2030, malgré son âge avancé et son éloignement de l'équipe nationale.

« Je pense qu'il va continuer à jouer, et qu'il poursuivra même après 2030. Il a déjà renoncé à jouer avec la sélection nationale, mais j'espère qu'en tant que footballeur, il poursuivra sa carrière le plus longtemps possible », a déclaré le sélectionneur de l'Albiceleste.

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Mais le passage le plus marquant des propos de Scaloni est venu lorsqu'il a évoqué la possibilité de voir Messi intégrer le staff technique de la sélection argentine, après l'annonce du départ de Walter Samuel pour une nouvelle expérience professionnelle.

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Sur un ton amusé, le technicien a ajouté : « S'il veut venir ici, il n'y a aucun problème. Maintenant que Walter est parti, écoutez… qu'il vienne. »

Malgré le caractère humoristique de la déclaration, les mots de Scaloni traduisent toute l'estime qu'il porte à sa relation avec Messi. Ils révèlent aussi son ouverture à l'idée de voir la légende argentine rester au sein de la sélection, même s'il a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale en tant que joueur.

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Le départ de Samuel a en effet laissé un poste vacant dans le staff technique, ce dont Scaloni a profité pour lancer son invitation amusante. Il place ainsi Messi face à une nouvelle perspective qui pourrait le ramener vers la sélection dont il a porté le maillot lors de 208 matchs internationaux, pour 126 buts inscrits.

Fin de l'aventure internationale, mais la porte reste ouverte

Ces propos interviennent alors que Messi se prépare à une nouvelle étape de sa carrière, après avoir décidé de mettre fin à ses apparitions en sélection, au terme d'un parcours exceptionnel au cours duquel il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Argentine et l'un de ses plus grands symboles de tous les temps.

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La relation entre Messi et la sélection argentine n'a pas toujours été simple. Il a longtemps subi critiques et pressions, avant de parvenir à changer le cours de l'histoire en menant son pays au titre de la Copa América 2021, puis à la Coupe du monde 2022, réalisant ainsi le plus grand rêve, longtemps attendu.

Sous contrat avec l'Inter Miami jusqu'en décembre 2028, il semble surtout vouloir continuer à prendre du plaisir en club, tandis que Scaloni espère toujours le voir rester dans le monde du football, que ce soit comme joueur ou, plus tard, dans un rôle technique.

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Le sélectionneur argentin ne semble pas vouloir imaginer une sélection totalement privée de Messi, l'un des piliers de son projet victorieux et un acteur essentiel des exploits qui ont ramené l'Argentine au sommet du football mondial.

Un retour attendu au Monumental

Par ailleurs, Messi s'apprête à faire son retour au stade Monumental, à Buenos Aires, la capitale argentine, le 19 janvier 2027, à l'occasion d'un match amical entre l'Inter Miami et River Plate, dans le cadre de la préparation des deux équipes pour la nouvelle saison.

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Cette rencontre très attendue revêt une importance particulière pour la star argentine, puisqu'elle le ramènera dans l'un des stades qui ont été le théâtre de moments importants de sa carrière internationale, environ trois mois après avoir été submergé par l'émotion lors de la cérémonie d'adieux à sa sélection.

Le match devrait réunir plusieurs grands noms du football mondial, à commencer par Luis Suárez, Nicolás Otamendi et Casemiro, ainsi que plusieurs joueurs qui ont brillé en Liga, comme Montiel, Rodrigo De Paul et Ángel Correa.

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Mais tous les regards seront avant tout tournés vers Messi, qui retrouvera la pelouse du Monumental devant un public impatient, dans une scène lourde de symboles, d'autant que ce même stade est lié à l'un des moments les plus forts de ses adieux aux supporters argentins.

Cette rencontre offrira une nouvelle occasion aux admirateurs de la légende de le voir à Buenos Aires et de profiter de sa touche de balle et de son talent sur la pelouse d'un stade associé aux plus beaux moments de sa carrière en sélection.

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Les détails organisationnels du match, la date de mise en vente des billets et les animations prévues autour de la rencontre devraient être dévoilés prochainement par les canaux officiels des deux clubs.

Entre l'invitation amusante de Scaloni à rejoindre le staff technique et le retour attendu au Monumental, la relation entre Messi et le football argentin ne semble pas devoir s'achever avec sa retraite internationale, même si la nature de sa présence pourrait évoluer à l'avenir.