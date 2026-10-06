Mahrez adresse un message touchant aux supporters d'Al-Ahli d'Arabie saoudite

L'Algérien Riyad Mahrez a adressé un message émouvant aux supporters de son ancien club, Al-Ahli d'Arabie saoudite, à l'heure de se lancer dans une nouvelle aventure au Qatar.

Mahrez a évolué avec Al-Ahli entre 2023 et 2026, période durant laquelle il a remporté 3 titres : 2 en Ligue des champions d'Asie Élite et la Supercoupe d'Arabie saoudite.

Mahrez a écrit sur son compte sur la plateforme « X » : « Comme vous le savez, mon parcours avec le club est terminé, mais je ne voulais pas partir sans vous exprimer à tous ma sincère reconnaissance et ma gratitude. Cette période a été une étape marquante de ma carrière et de ma vie, car j'y ai rencontré des personnes formidables qui contribuent à dessiner l'avenir du football en Arabie saoudite. »

La star algérienne a ajouté : « Je suis extrêmement fier d'avoir porté les couleurs de ce club et d'avoir partagé avec vous la joie des titres remportés. Ce fut un grand honneur pour moi de représenter ce club. »

Et Mahrez de conclure : « Merci au conseil d'administration, au staff technique, à tous ceux qui œuvrent en coulisses et à mes coéquipiers pour tout. Merci pour votre soutien constant, jour après jour. J'espère que vous avez autant apprécié ce voyage que moi. À bientôt. »

Mahrez s'apprête à vivre une nouvelle aventure avec le club qatari d'Al-Shamal.







