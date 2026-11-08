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Bundesliga 2
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Magdebourg - St. Pauli en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Magdeburg vs St.Pauli
Magdeburg
St.Pauli
Bundesliga 2

En deuxième division allemande, Magdebourg affronte St. Pauli. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Magdebourg - St. Pauli : heure du coup d’envoi

crest
Bundesliga 2 - Journée 11
Avnet Arena

En 2. Bundesliga, le 1. FC Magdebourg reçoit le FC St. Pauli à l’Avnet Arena. L’entraîneur Petrik Sander veut décrocher les trois points avec son équipe devant son public.

Après une saison en dents de scie, Magdebourg occupe la cinquième place du classement et reste à portée de la tête. L’équipe a récemment livré des prestations solides en championnat, même si les résultats n’ont pas toujours convaincu.

St. Pauli se rend à Magdebourg à la huitième place du classement et traverse une période de résultats contrastés. Marcel Rapp doit trouver des réponses après la récente défaite 3-1 contre le 1. FC Nuremberg.

Les Hambourgeois ont enregistré deux victoires, un nul et deux défaites lors de leurs cinq derniers matches officiels. Leur dynamique ne se dessine pas clairement.

Retrouvez ci-dessous toutes les informations sur la diffusion, le streaming en direct et l’heure du coup d’envoi pour suivre le match en direct.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé à Magdebourg et à St. Pauli ?

Magdebourg aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Les locaux ont récemment fait match nul 1-1 contre Darmstadt. Auparavant, ils avaient subi une lourde défaite 6-1 contre le Bayern Munich en Coupe d’Allemagne, tandis que leur victoire 6-1 contre le Karlsruher SC avait marqué les esprits. Au total, Magdebourg a inscrit douze buts et en a encaissé neuf sur cette période.

St. Pauli affiche deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches officiels. Les Hambourgeois se sont récemment inclinés 3-1 contre le 1. FC Nuremberg. Auparavant, ils avaient fait match nul 0-0 contre Darmstadt et 1-1 contre Hanovre 96. Le résultat le plus marquant a été leur victoire 2-0 contre le Karlsruher SC. Sur ces cinq rencontres, St. Pauli a inscrit cinq buts et en a encaissé cinq.

FCM

FCM - Forme

H96
V3-0
DOD
D2-0
KSC
V6-1
FCB
D6-1
SVD
N1-1
But marqué (encaissé)
11/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
FCP

FCP - Forme

BMG
N1-1
KSC
V2-0
H96
N1-1
SVD
N0-0
FCN
D1-3
But marqué (encaissé)
5/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Magdebourg - St. Pauli : compositions

Magdeburg vs St.Pauli Équipes probables

Entraineur

  • P. Sander

Magdebourg - St. Pauli : forme

FCM

FCM - Forme

H96
V3-0
DOD
D2-0
KSC
V6-1
FCB
D6-1
SVD
N1-1
But marqué (encaissé)
11/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
FCP

FCP - Forme

BMG
N1-1
KSC
V2-0
H96
N1-1
SVD
N0-0
FCN
D1-3
But marqué (encaissé)
5/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Magdebourg - St. Pauli : bilan des confrontations directes

Face à face

MagdeburgNulSt.Pauli
1
1
3
Bundesliga 2
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
1
St.Pauli badge
St.Pauli
FCP
0
FDM
Bundesliga 2
St.Pauli badge
St.Pauli
FCP
0
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
0
FDM
Bundesliga 2
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
1
St.Pauli badge
St.Pauli
FCP
2
FDM
Bundesliga 2
St.Pauli badge
St.Pauli
FCP
3
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
0
FDM
DFB-Pokal
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
2
St.Pauli badge
St.Pauli
FCP
3
FDM
4Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Magdebourg - St. Pauli : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Hertha BerlinHertha BerlinBSC
111010259+1631
V
V
V
N
V
2
NurembergNurembergFCN
117312613+1324
V
V
D
N
N
3
KaiserslauternKaiserslauternFCK
11632107+321
V
D
V
V
N
4
WolfsbourgWolfsbourgWOB
115422616+1019
D
V
N
V
N
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
N
V
D
V
N
6
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
115241816+217
V
V
D
V
V
7
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
D
N
D
N
N
8
St.PauliSt.PauliFCP
102621212012
D
N
N
V
N
9
Greuther FuerthGreuther FuerthGFT
113351319-612
D
V
D
V
D
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
112541820-211
N
D
N
N
D
11
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
113261618-211
N
D
V
D
V
12
BochumBochumBOC
10325811-311
V
N
D
D
D
13
OsnabrueckOsnabrueckOSN
113261418-411
D
D
V
D
N
14
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
113261520-511
V
D
D
V
N
15
HanovreHanovreH96
103251016-611
V
D
N
D
V
16
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
V
D
V
D
D
17
SV DarmstadtSV DarmstadtSVD
11236921-129
D
N
N
D
V
18
Holstein KielHolstein KielHSK
111551114-38
D
D
V
N
D
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

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