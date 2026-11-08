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Magdebourg - St. Pauli : heure du coup d’envoi

Bundesliga 2 - Journée 11 8 nov. 2026 - 07:30 Avnet Arena

En 2. Bundesliga, le 1. FC Magdebourg reçoit le FC St. Pauli à l’Avnet Arena. L’entraîneur Petrik Sander veut décrocher les trois points avec son équipe devant son public.

Après une saison en dents de scie, Magdebourg occupe la cinquième place du classement et reste à portée de la tête. L’équipe a récemment livré des prestations solides en championnat, même si les résultats n’ont pas toujours convaincu.

St. Pauli se rend à Magdebourg à la huitième place du classement et traverse une période de résultats contrastés. Marcel Rapp doit trouver des réponses après la récente défaite 3-1 contre le 1. FC Nuremberg.

Les Hambourgeois ont enregistré deux victoires, un nul et deux défaites lors de leurs cinq derniers matches officiels. Leur dynamique ne se dessine pas clairement.

Retrouvez ci-dessous toutes les informations sur la diffusion, le streaming en direct et l’heure du coup d’envoi pour suivre le match en direct.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé à Magdebourg et à St. Pauli ?

Magdebourg aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Les locaux ont récemment fait match nul 1-1 contre Darmstadt. Auparavant, ils avaient subi une lourde défaite 6-1 contre le Bayern Munich en Coupe d’Allemagne, tandis que leur victoire 6-1 contre le Karlsruher SC avait marqué les esprits. Au total, Magdebourg a inscrit douze buts et en a encaissé neuf sur cette période.

St. Pauli affiche deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches officiels. Les Hambourgeois se sont récemment inclinés 3-1 contre le 1. FC Nuremberg. Auparavant, ils avaient fait match nul 0-0 contre Darmstadt et 1-1 contre Hanovre 96. Le résultat le plus marquant a été leur victoire 2-0 contre le Karlsruher SC. Sur ces cinq rencontres, St. Pauli a inscrit cinq buts et en a encaissé cinq.

Magdebourg - St. Pauli : compositions

Magdebourg - St. Pauli : forme

Magdebourg - St. Pauli : bilan des confrontations directes

Magdebourg - St. Pauli : les classements