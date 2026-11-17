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Gianni Infantino pourrait faire face au plus grand défi depuis son arrivée à la présidence de la Fédération internationale de football (FIFA), après l'apparition d'un adversaire inattendu qui menace de bouleverser ses calculs électoraux et d'ouvrir la voie à la fin de son ère.

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La candidature du Français Philippe Diallo n'est plus une simple démarche symbolique : elle s'est muée en une initiative sérieuse, susceptible de redessiner la carte de la lutte pour la direction du football mondial, alors que des informations font état d'une base de soutien avoisinant les 100 voix.

Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, a officialisé sa candidature, se plaçant ainsi en confrontation directe avec Gianni Infantino. Ce dernier s'apprête à livrer une bataille électorale qui s'annonce moins facile que prévu, malgré le vaste réseau de relations et de soutiens dont il dispose au sein des confédérations continentales.

Selon le site français « Foot Mercato », qui cite le journal L'Équipe, le président de la FFF a d'ores et déjà réussi à rassembler près de 100 voix. Un signe que l'opposition européenne à Infantino commence à se traduire par une mobilisation électorale concrète, qui pourrait menacer les chances du président sortant de conserver son poste.

Malgré les mois passés par Infantino à préparer sa campagne, son image a fait l'objet de critiques croissantes, en particulier sur le continent européen, en raison d'un certain nombre de décisions et de prises de position controversées.

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Son rapprochement avec le président américain Donald Trump et le prix Nobel de la paix qu'il lui a remis, ainsi que les critiques liées à la gestion de la Coupe du monde, figurent parmi les principaux dossiers qui ont alimenté la polémique autour de sa présidence de la FIFA et affaibli sa position auprès de certains acteurs du milieu du football.

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Infantino conserve néanmoins un avantage électoral important, grâce à ses solides relations avec un grand nombre de fédérations nationales d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud, qui constituent un bloc de votes influent qu'il est difficile d'ignorer dans les calculs électoraux.

De son côté, Philippe Diallo entend tirer parti du mécontentement européen et s'appuyer principalement sur le soutien de l'Union des associations européennes de football (UEFA), qui regroupe 55 fédérations, tout en tentant d'attirer des voix de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF), qui en compte 35.

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Selon L'Équipe, le candidat français bénéficie du soutien appuyé du président de la République, Emmanuel Macron, qui l'aurait aidé à constituer une base électorale avoisinant les 100 voix. Si ce chiffre ne lui garantit pas la victoire, il lui offre un solide point de départ face au président actuel de la FIFA, crédité selon les estimations de 80 à 90 voix assurées.

Enquêtes et inquiétudes menacent l'avenir d'Infantino

Les défis auxquels Infantino est confronté ne se limitent pas aux manœuvres électorales de son adversaire français. Les prochains mois pourraient en effet apporter de nouveaux développements qui compliqueraient encore sa situation, notamment avec les démarches évoquées au sein de l'UEFA en vue d'ouvrir une enquête sur sa gestion, dans le but de mettre au jour d'éventuelles irrégularités et d'affaiblir sa position avant l'élection.

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Sa relation étroite avec Donald Trump pourrait également devenir un nouveau fardeau politique, après que le journal britannique The Telegraph a évoqué la possibilité qu'il soit convoqué devant le Congrès américain, dans le cadre des enquêtes portant sur ses liens avec le président américain.

Ces développements interviennent à un moment particulièrement sensible, puisque la campagne électorale doit s'achever le 18 mars à Rabat, la capitale marocaine. De quoi laisser aux deux camps le temps de réorganiser leurs cartes, dans une course qui pourrait réserver des surprises inattendues.

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Une nouvelle carte dans la bataille pour faire tomber Infantino

Pour transformer sa candidature en véritable menace, Philippe Diallo a besoin d'une équipe de campagne dotée d'expérience et d'influence dans les coulisses du football mondial. C'est là qu'apparaît le nom de Kevin Lamour, l'ancien troisième gardien de la FIFA, comme l'une des personnalités susceptibles de jouer un rôle déterminant dans sa campagne.

Kevin Lamour avait été mis à l'écart sous l'ère Infantino, après avoir critiqué certaines de ses politiques. Il entretient toutefois toujours de bonnes relations avec plusieurs figures de premier plan du football international, et connaît parfaitement les coulisses de la FIFA ainsi que ses mécanismes de prise de décision.

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Son éventuelle arrivée dans l'équipe de Philippe Diallo pourrait constituer un renfort de poids, d'autant que le candidat français a besoin de personnalités capables de dialoguer avec les fédérations nationales et de rallier des voix derrière son projet électoral.

Si Infantino reste le grand favori pour conserver la présidence de la FIFA, l'ascension de Philippe Diallo et le soutien de près de 100 voix dont il bénéficie placent la prochaine élection face à un scénario différent, et soulèvent une grande question : l'ère Infantino prendra-t-elle fin face à une surprise française ?