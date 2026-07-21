Au fil du temps, les joueurs de la sélection argentine ont continué à publier leurs messages sur les réseaux sociaux pour exprimer leurs sentiments après la défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne. Parmi eux figurait Alexis Mac Allister, qui a adressé, à travers une longue publication, un message de gratitude aux supporters, ainsi qu'une réponse cinglante à ceux qui se réjouissaient de leur malheur.

Le milieu de terrain argentin a entamé ses propos en évoquant l'amertume de la défaite, déclarant sur son compte Instagram : « Nous étions tellement près... et c'est pour cela que la douleur semble doublée. Mais personne ne pourra nous priver de ce que nous avons vécu pendant cette compétition ; ce que vous nous avez fait ressentir n'avait rien d'ordinaire. Nous avons souffert et affronté les difficultés, mais nous les avons surmontées ensemble. Je vous en prie, n'oublions jamais ceci : ensemble, nous sommes plus forts que quiconque. »

Mac Allister a affirmé que certains moments resteront gravés à jamais dans sa mémoire et dans son cœur, ajoutant : « De même que je n'oublierai jamais ce jour de l'année 2022 où nous avons marché, pleuré et célébré les médailles de la Coupe du monde avec notre peuple dans les rues de Buenos Aires, cette compétition nous a également laissé deux images indélébiles, qui reflètent le lien du peuple avec cette équipe et pansent les blessures de chaque Argentin. »

À propos de la première image, il a expliqué : « C'était lorsque les supporters argentins ont explosé dans les tribunes en célébrations folles dès que nous avons reçu les médailles de la deuxième place, la présence des familles, des amis et des supporters rendant fade toute autre célébration à côté de leurs efforts. » Quant à la seconde image, il s'agissait de l'accueil à Buenos Aires ; il a ajouté : « Malgré la pluie et le froid, ils nous ont accueillis avec un amour pour leur patrie et pour cette équipe que rien ne peut diminuer. Pardonnez-moi cette expression, mais vous êtes tous vraiment fous, et nous adorons ça ! »

Mac Allister a lancé un appel aux supporters pour surmonter le choc, déclarant : « Pleurons, parce que nous sommes argentins et que nous voulons toujours gagner. Mais après avoir pleuré, relevons-nous, unissons-nous et allons de l'avant, car ce n'est pas la fin. Ma mère m'a rappelé ces jours-ci un proverbe de mon peuple qui dit : "S'il y a une chance de prendre sa revanche, n'aie pas peur." »

La star de « l'Albiceleste » a conclu sa déclaration en remerciant aussi bien tous ceux qui ont soutenu l'équipe que les sceptiques, déclarant : « Ma gratitude éternelle à nos familles, à nos amis et aux soldats de l'ombre de cette équipe, ainsi qu'à tous ceux qui se tiennent à nos côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Merci à chaque Argentin pour chaque message d'amour et de soutien. J'adresse également mes remerciements à ceux qui, depuis d'autres pays, nous ont envoyé des messages de moquerie ou de raillerie face à notre douleur ; car sans que vous ne le sentiez, vous nous rendez chaque jour plus fiers d'être argentins. »