Lutte précoce : pourquoi Zidane préfère-t-il aligner Dembélé en pointe plutôt que Mbappé ?

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L'entraîneur Zinédine Zidane a commencé à ébaucher ses idées tactiques concernant la physionomie de l'attaque de l'équipe de France, à travers une décision tactique accordant à Ousmane Dembélé un rôle central au détriment de Kylian Mbappé, après que l'ancien entraîneur du Real Madrid a estimé que l'attaquant du Paris Saint-Germain possédait les caractéristiques dont il avait besoin pour mettre en œuvre ses idées. C'est ce qui l'a poussé à replacer le capitaine des Bleus au poste d'ailier gauche.

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Selon les informations du journal « Le Parisien » relayées par le réseau « Foot Mercato », Zidane s'est entretenu avec Dembélé lors du dernier rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine et lui a expliqué le rôle qu'il attend de lui au poste d'avant-centre, insistant sur son besoin d'un attaquant capable d'exercer un pressing continu sur l'ensemble du terrain, afin de gêner les défenses adverses et de les empêcher de construire leur jeu facilement.

Zidane estime que Dembélé possède les qualités adaptées pour mener à bien cette mission, d'autant qu'il est habitué à tenir des rôles similaires avec le Paris Saint-Germain, où le pressing collectif constitue l'un des éléments importants du style de l'équipe, ce qui a donné à l'ancien joueur de Rennes l'avantage pour occuper ce poste dans les plans de l'entraîneur.

Ce choix s'est fait au détriment de Kylian Mbappé, qui retrouvera le poste d'ailier gauche, l'endroit qu'il occupait au début de sa carrière, où il avait l'habitude de partir de l'aile et d'exploiter sa vitesse et ses qualités dans les duels individuels, plutôt que d'évoluer principalement à l'intérieur de la surface comme un avant-centre pur.

La décision de Zidane reflète sa volonté de tirer profit des caractéristiques différentes des stars de l'équipe de France, plutôt que de s'appuyer sur les grands noms sans tenir compte des besoins tactiques de l'équipe, d'autant que Dembélé dispose de la vitesse et de la capacité à se mouvoir entre les lignes, en plus de sa contribution au pressing sur les adversaires et à la récupération du ballon.

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Des rapports de presse français ont évoqué l'existence de tensions dans la relation entre Zinédine Zidane et Kylian Mbappé, en raison d'une divergence de points de vue sur le poste du joueur sur le terrain, le capitaine des Bleus souhaitant évoluer au poste d'avant-centre, tandis que l'entraîneur préfère s'appuyer sur Ousmane Dembélé dans ce rôle et replacer Mbappé à l'aile gauche.

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Les spéculations se sont accentuées après l'annonce de la blessure de Mbappé et de son forfait pour le match face à l'Italie prévu ce jeudi soir, dans le cadre des rencontres de la Ligue des nations de l'UEFA, sur fond de polémique autour du rôle du capitaine de l'équipe de France.

La gestion de Mbappé représente un défi précoce pour Zidane, qui sera appelé à contenir les désirs de sa star numéro un sans renoncer à ses convictions techniques. Parviendra-t-il à le convaincre de son nouveau rôle et à préserver la stabilité de l'équipe, ou bien les divergences autour de son poste se transformeront-elles en un affrontement précoce entre les deux parties ?

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Dembélé sera absent du rassemblement de l'équipe de France durant la trêve internationale de novembre, à la suite de la blessure qu'il a contractée lors du match entre le Paris Saint-Germain et Barcelone en Ligue des champions, qui s'est soldé par une victoire de l'équipe française sur le score de 4-2, le tenant ainsi éloigné du match face à l'Italie prévu ce soir.

Malgré son absence, le joueur bénéficie toujours de la confiance de Zidane, qui semble convaincu de sa capacité à assumer le rôle qu'il souhaite dans le secteur offensif, tandis que le défi qui attend l'entraîneur reste de trouver la bonne combinaison pour tirer profit de Dembélé et de Mbappé ensemble, sans nuire à l'harmonie et à l'équilibre au sein de l'équipe de France.