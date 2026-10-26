Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Lunin dévoile le secret de son arrêt légendaire : voici comment le Real Madrid a fait tomber le Barça

FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
A. Lunin
Espagne
Ukraine

Brille en l'absence de Courtois

L'Ukrainien Andriy Lunin, gardien du Real Madrid, a dévoilé les principaux facteurs qui ont permis à la formation madrilène de s'imposer face au Barça sur le score de 2-1 lors du Clasico, assurant que la discipline, l'esprit combatif et le travail collectif ont été les clés de la récolte des trois points sur la pelouse du Spotify Camp Nou.

Lunin a disputé la rencontre à la place du Belge Thibaut Courtois, absent en raison d'un gros rhume, et le gardien ukrainien a livré une prestation remarquée, notamment après avoir repoussé une tentative dangereuse du Barça alors que le score indiquait l'égalité 1-1.

Lunin a déclaré que jouer à l'extérieur rend la tâche plus difficile, mais il a insisté sur le fait que l'envie de gagner du Real Madrid a été déterminante, ajoutant : « La discipline et l'esprit combatif, parce que nous voulions vraiment remporter ce match. Jouer à l'extérieur est plus difficile, mais nous avons pris trois points extrêmement importants. »

Un arrêt décisif fruit d'un travail quotidien

À propos de son arrêt important durant la rencontre, le gardien a évoqué le rôle que joue l'entraîneur des gardiens, Nuno, dans la progression de son niveau, expliquant que son expression récurrente « bon entraînement » reflète l'importance du travail quotidien et de la préparation permanente.

Prochains matchs
BAR

BAR

LaLiga

31 oct. 2026

ALA

ALA

SAN

SAN

LaLiga

01 nov. 2026

RMA

RMA

Lunin a affirmé que les grands rendez-vous exigent une cohésion collective, déclarant que l'équipe doit savoir supporter la pression et les difficultés jusqu'au bout, en particulier face à des adversaires de la trempe du Barça.

Lunin met en garde contre tout relâchement après la victoire

Malgré la cinquième victoire consécutive du Real Madrid, le gardien ukrainien a insisté sur la nécessité de continuer à progresser et de ne pas se contenter des résultats positifs, assurant que le plus important est de maintenir le bon cap durant la prochaine étape.

Il a également abordé la capacité de l'équipe à sceller les matches dans les dernières minutes, soulignant que le Real Madrid a montré cette qualité au cours des dernières années, mais qu'il a besoin de se concentrer davantage sur le travail sur le terrain, car l'ambition de l'équipe lui impose de continuer à fournir encore plus d'efforts.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google