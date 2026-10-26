L'Ukrainien Andriy Lunin, gardien du Real Madrid, a dévoilé les principaux facteurs qui ont permis à la formation madrilène de s'imposer face au Barça sur le score de 2-1 lors du Clasico, assurant que la discipline, l'esprit combatif et le travail collectif ont été les clés de la récolte des trois points sur la pelouse du Spotify Camp Nou.

Lunin a disputé la rencontre à la place du Belge Thibaut Courtois, absent en raison d'un gros rhume, et le gardien ukrainien a livré une prestation remarquée, notamment après avoir repoussé une tentative dangereuse du Barça alors que le score indiquait l'égalité 1-1.

Lunin a déclaré que jouer à l'extérieur rend la tâche plus difficile, mais il a insisté sur le fait que l'envie de gagner du Real Madrid a été déterminante, ajoutant : « La discipline et l'esprit combatif, parce que nous voulions vraiment remporter ce match. Jouer à l'extérieur est plus difficile, mais nous avons pris trois points extrêmement importants. »

Un arrêt décisif fruit d'un travail quotidien

À propos de son arrêt important durant la rencontre, le gardien a évoqué le rôle que joue l'entraîneur des gardiens, Nuno, dans la progression de son niveau, expliquant que son expression récurrente « bon entraînement » reflète l'importance du travail quotidien et de la préparation permanente.

Lunin a affirmé que les grands rendez-vous exigent une cohésion collective, déclarant que l'équipe doit savoir supporter la pression et les difficultés jusqu'au bout, en particulier face à des adversaires de la trempe du Barça.

Lunin met en garde contre tout relâchement après la victoire

Malgré la cinquième victoire consécutive du Real Madrid, le gardien ukrainien a insisté sur la nécessité de continuer à progresser et de ne pas se contenter des résultats positifs, assurant que le plus important est de maintenir le bon cap durant la prochaine étape.

Il a également abordé la capacité de l'équipe à sceller les matches dans les dernières minutes, soulignant que le Real Madrid a montré cette qualité au cours des dernières années, mais qu'il a besoin de se concentrer davantage sur le travail sur le terrain, car l'ambition de l'équipe lui impose de continuer à fournir encore plus d'efforts.