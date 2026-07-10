Lukaku : « Nous n'allons pas jouer pour perdre contre l'Espagne »

Romelu Lukaku, l’attaquant belge, a affirmé que son équipe n’avait pas atteint les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 pour abdiquer ou considérer la rencontre face à l’Espagne comme déjà perdue. Il a souligné que les Diables Rouges étaient « tout à fait prêts » à défier « La Roja ».

Lors de la conférence de presse d’avant-match, programmée ce vendredi au stade de Los Angeles, Lukaku a déclaré : « Nous ne sommes pas arrivés à ce stade pour perdre et rentrer chez nous. C’est un moment crucial : nous avons le talent et nous devons être impeccables face à l’Espagne. »

Pour espérer poursuivre son parcours, la Belgique devra donc briser le schéma tactique espagnol, inchangé depuis 2018, et contenir des joueurs comme Ferran Torres, capable d’apporter de la profondeur à la pointe de l’attaque.

Il a toutefois rappelé la force de l’adversaire : « L’Espagne est une équipe très complète, très forte et composée de joueurs extrêmement intelligents ; nous devrons donc livrer un match parfait. »

La star des Diables Rouges assure que son équipe est prête, tant sur le plan technique que physique, pour aborder cette rencontre : « Malgré tout, nous sommes bien préparés et nous possédons les atouts nécessaires pour les affronter. Nous sommes en très bonne forme, tant physiquement que mentalement, pour relever ce défi. »

Interrogé sur la possibilité que ce Mondial soit son dernier avec les Diables Rouges, l’attaquant a reconnu être dans une situation délicate, mais il a échangé avec l’entraîneur Rudi Garcia pour déterminer comment il pouvait encore servir la sélection.

« Je veux donner tout ce que je peux, sur le terrain comme en dehors. Je peux avoir un impact et atténuer les déceptions, car ce qui compte, c’est le groupe et le travail d’équipe au sein de la sélection », a-t-il ajouté.

Il a conclu en rappelant que l’essentiel n’était pas son propre désir, mais les besoins de l’équipe : « C’est ce qui m’a motivé ces dernières années ; je pense d’abord à l’équipe, puis à moi-même. »