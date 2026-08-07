Lukaku attend des offres saoudiennes pour trancher sur son avenir

Un rapport de presse a révélé, ce vendredi, que l'attaquant belge Romelu Lukaku a de nouveau été proposé à Fenerbahçe, alors que le joueur est à la recherche d'un nouveau club. Les clubs saoudiens figurent également parmi les options envisageables.

Âgé de 33 ans, Lukaku entame la dernière année de son contrat avec Naples et, après une saison 2025-2026 décevante sur le plan individuel, l'attaquant ne devrait pas être le premier choix de l'entraîneur Massimiliano Allegri en début de nouvelle saison.

Selon des rapports en Italie, Naples serait prêt à accepter des offres ne dépassant pas les 10 millions d'euros pour l'attaquant chevronné, mais son départ du stade Diego Maradona ne s'est pas encore concrétisé.



Au cours des derniers jours, le nom de Lukaku, meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge, a été associé à un transfert vers l'Atlanta United, aux États-Unis, mais des rapports parus vendredi ont également confirmé qu'il avait de nouveau été proposé à Fenerbahçe.

Selon Doruk Tığımer, correspondant du réseau « TRT Spor », Lukaku a été proposé à Fenerbahçe, et ce n'est pas la première fois que le nom de l'attaquant est évoqué auprès du grand club turc, puisqu'il lui avait déjà été proposé lors du mercato hivernal, ainsi qu'une nouvelle fois il y a environ un mois.

Jusqu'à présent, aucune négociation officielle n'a eu lieu entre Fenerbahçe et Naples, ou les agents du joueur.

Le réseau « Football Italia » a rapporté que la Turquie représente une option sérieuse pour Lukaku, mais qu'il étudie également les offres susceptibles de venir d'Arabie saoudite.

