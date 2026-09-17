Ibrahim Hemdani, sélectionneur de l'équipe d'Algérie, qui a pris ses fonctions après le départ de Vladimir Petković, a dévoilé la liste des joueurs pour la prochaine trêve internationale.

L'Algérie affrontera la Zambie et le Burundi dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2027, et disputera également un match amical face au Niger.

Le réseau RMC Sport a rapporté que la liste algérienne a été marquée par l'absence du gardien Luca Zidane, en raison d'une suspension, ainsi que par plusieurs absences notables, tandis que Mouncef Bakrar, la vedette d'Al Ahly SC, a été appelé.

Luca Zidane, qui était titulaire lors de la dernière Coupe du monde, ne figure pas dans la liste en raison de sa suspension pour les deux prochains matches de l'Algérie.

Le fils de Zinédine Zidane avait écopé de cette sanction après un accès de colère à la fin du match entre l'Algérie et le Nigeria, en quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025.

Voici la liste de l'équipe d'Algérie :

Gardiens de but : Melvin Mastel - Abdellatif Ramdane - Kilian Bellazoug

Défense : Achraf Abada - Rayan Aït-Nouri - Zineddine Belaïd - Rami Bensebaïni - Samir Chergui - Jaouen Hadjam - Souaïb Naïr - Essaïd Redouani - Ahmed Touba

Milieu : Himad Abdelli - Adel Ouichi - Nabil Bentaleb - Farès Chaïbi - Ibrahim Maza - Adam Zorgane

Attaque : Mohamed El Amine Amoura - Mouncef Bakrar - Bachir Belloumi - Adel Boulbina - Amine Chiakha - Amine Gouiri - Anis Hadj Moussa - Ilan Kebbal

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