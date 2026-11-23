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Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a pris sa décision concernant la titularisation d'Ousmane Dembélé face à l'AS Rome, mercredi, lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, alors que les absences s'accumulent en attaque dans l'effectif du club français.

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Selon le quotidien catalan « Mundo Deportivo », Dembélé est désormais pressenti pour figurer dans le onze de départ pour la première fois depuis sa blessure contre le FC Barcelone, le 20 octobre dernier. Absent depuis, il a fait son retour sur les terrains en tant que remplaçant lors du dernier match face à Nice, en Ligue 1.

L'ailier français est entré en jeu à la 61e minute de la rencontre contre Nice, remportée 3-2 par le Paris Saint-Germain samedi dernier, envoyant ainsi un signal positif au staff technique quant à son retour imminent à pleine forme, après sa blessure aux ischio-jambiers contractée face au FC Barcelone.

Dembélé avait dû quitter le match contre le FC Barcelone dès la 20e minute après s'être blessé, lors d'une rencontre finalement remportée 4-2 par le Paris Saint-Germain. Il n'a plus été titularisé depuis, avant d'entamer son retour en jouant face à Nice.

Ce possible retour de Dembélé tombe à un moment important pour Luis Enrique, durement touché par la confirmation des absences de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué jusqu'à la fin de la saison , tous deux victimes d'une rupture du ligament croisé antérieur.

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L'ailier géorgien s'était lui aussi blessé lors du match contre le FC Barcelone, avant que Doué ne le rejoigne à l'infirmerie samedi dernier. Le Paris Saint-Germain a ainsi perdu deux de ses principaux atouts offensifs en peu de temps, ce qui oblige le technicien espagnol à revoir ses options en attaque.

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Face à ces absences, le retour de Dembélé dans le onze de départ contre l'AS Rome apparaît comme une étape importante pour combler les manques offensifs. Senny Mayulu et Maghnes Akliouche semblent les mieux placés pour l'accompagner sur le front de l'attaque lors de ce rendez-vous européen très attendu.

En revanche, Ferran Torres, ancien joueur du FC Barcelone, ne fait pas partie des principaux candidats à une titularisation face à l'AS Rome, lui qui n'a pas débuté les trois derniers matchs du Paris Saint-Germain en phase de groupes de la Ligue des champions.

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Torres n'a disputé que 14 minutes contre Manchester City, lors de la victoire 4-2 du Paris Saint-Germain, avant de jouer 70 minutes face au FC Barcelone, après être entré à la place de Dembélé à la 20e minute, puis 30 minutes lors du succès 6-0 contre Villarreal.

Ces éléments traduisent la volonté du staff technique de s'appuyer davantage sur Dembélé lors du match contre l'AS Rome, afin de pallier les absences de Kvaratskhelia et Doué et de préserver la force offensive de l'équipe à un moment important de son parcours en Ligue des champions.

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Le Paris Saint-Germain occupe la tête du classement de la phase de ligue de la Ligue des champions avec un sans-faute, 12 points en 4 matchs, et reste double tenant du titre de la compétition continentale, vainqueur des deux dernières éditions.