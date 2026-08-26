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Bart DHanis

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Luis Enrique ne retient pas Ousmane Dembélé dans le groupe pour le match face à Lille

Paris Saint-Germain

Luis Enrique a écarté Ousmane Dembélé du groupe du Paris Saint-Germain avec effet immédiat. Le Français ne devra se représenter que lundi, selon plusieurs médias français, dont RMC.

Dembélé a été remplacé à la mi-temps dimanche dernier lors du match entre le Stade Rennais et le PSG (2-2). L’attaquant n’en était pas du tout satisfait.

Il avait en effet écourté ses vacances après la Coupe du monde afin de rejoindre au plus vite l’équipe de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol estime pourtant désormais qu’il est bon que Dembélé lève un peu le pied.

Le vainqueur du Ballon d’Or n’a pas à se présenter à l’entraînement mercredi et jeudi, et il ne fera pas non plus partie du groupe qui affrontera le LOSC Lille vendredi.

Selon les médias français, il n’est toutefois pas question d’une relation détériorée. L’affaire a été réglée entre Enrique et Dembélé.

Dembélé n’a pas été le seul à être sorti après 45 minutes dimanche. Kvicha Kvaratskhelia a lui aussi dû s’y plier. Il a été remplacé par Mika Godts.

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