Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a reconnu que son équipe souffrait d'un problème dans l'exécution des penalties, après qu'Ousmane Dembélé a de nouveau manqué un tir au but lors de la victoire 3-1 face à Strasbourg, en Ligue 1, à la veille du choc très attendu contre Barcelone, demain mardi.

Dans des déclarations à l'issue de la rencontre, Luis Enrique a estimé que son équipe manquait d'un spécialiste des penalties, au vu des échecs répétés ces derniers temps, même si le Paris Saint-Germain parvient malgré tout à enchaîner les victoires et à surmonter ces erreurs.

Le technicien espagnol a ajouté : « C'est vrai, il nous manque un spécialiste des penalties », précisant que l'équipe comptait plusieurs joueurs capables de les tirer, mais qu'elle avait toujours besoin d'un joueur efficace et constant dans cet exercice.

Le penalty manqué par Dembélé face à Strasbourg survient quelques jours après celui raté par Ferran Torres contre Manchester City en Ligue des champions, lors d'un match remporté par son équipe sur le score de 4-2, le gardien Gianluigi Donnarumma s'étant interposé.

Désiré Doué avait lui aussi manqué un penalty face au Mans, dans une rencontre conclue par une victoire du Paris Saint-Germain 3-1, tandis que Lucas Beraldo avait réussi le sien lors de ce même match, illustrant la répétition des échecs des joueurs parisiens depuis le point de penalty.

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Le phénomène a également touché Khvicha Kvaratskhelia, qui a manqué un penalty avec la sélection géorgienne lors de la défaite face à l'Irlande du Nord sur le score d'un but à zéro, venant s'ajouter à la liste des joueurs offensifs parisiens incapables de convertir leurs occasions depuis le point de penalty.

Malgré ces ratés, les penalties manqués n'ont pas empêché le Paris Saint-Germain de récolter les victoires lors de ses dernières rencontres, ce qui donne au problème une dimension supplémentaire avant les prochaines échéances, où les petits détails pourraient se révéler décisifs.

Luis Enrique s'est exprimé sur ses options pour l'exécution des penalties : « Nous avons de nombreux joueurs qui savent les tirer, mais il est vrai qu'il nous manque un joueur en particulier. Cela étant, avec Vitinha, Ousmane et d'autres, nous disposons de nombreux joueurs capables de s'en charger. »

Le Paris Saint-Germain garde en mémoire sa réussite en finale de la Ligue des champions, lorsque Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi et Lucas Beraldo ont converti les tirs au but qui ont offert le titre à l'équipe face à Arsenal, alors que Nuno Mendes avait manqué le sien.