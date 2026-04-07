Le Colombien Luis Díaz, ailier du Bayern Munich, a souligné la nécessité pour son équipe de rester pleinement concentrée lors du match retour contre le Real Madrid, en quarts de finale de la Ligue des champions.

Le Bayern Munich s'est imposé 2-1 mardi soir au stade Santiago Bernabéu, l'antre du Real Madrid, faisant ainsi un pas important vers les demi-finales de la Ligue des champions.

Luis Díaz et Harry Kane ont inscrit les deux buts du Bayern à la 41e et à la 46e minute, tandis que Kylian Mbappé a marqué le seul but du Real à la 74e minute.

Le match retour est prévu mercredi prochain à l'Allianz Arena, afin de déterminer qui se qualifiera pour les demi-finales de la Ligue des champions et affrontera le vainqueur du match entre le Paris Saint-Germain et Liverpool.

« Ce fut un match difficile », a déclaré Luis Díaz lors d’une interview accordée à la chaîne « Movistar ». « Le Real Madrid est une équipe solide, surtout à domicile. Nous avions mis en place un bon plan de jeu et nous l’avons parfaitement exécuté, notamment en première mi-temps. »

Il a ajouté : « Les deux équipes se sont créé de nombreuses occasions de but, et si nous avions concrétisé l’une d’entre elles, nous serions rentrés chez nous avec un sentiment de plus grande sérénité quant à notre qualification. Nous devons être pleinement concentrés et prêts pour ce qui nous attend la semaine prochaine. »

Il a poursuivi : « C'est le résultat que nous espérions, mais nous repartons avec un sentiment mitigé de joie et de tristesse, car nous aurions pu marquer au moins un but de plus. Nous avons eu des occasions de sceller le sort du match en notre faveur. Nous devons maintenant analyser nos erreurs et les corriger. »

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