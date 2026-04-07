Luciano Spalletti compare Mohamed Salah à un ancien joueur de l'Ajax

Luciano Spalletti ne cache pas son admiration pour Francisco Conceição. L'entraîneur de la Juventus voit l'ailier briller chaque semaine en Serie A et le compare à une grande star. Selon ce technicien chevronné, le jeune Portugais possède des traits de caractère qui rappellent nul autre que Mohamed Salah.

Dans une interview accordée à Sky Italia, Spalletti a approfondi les qualités de l'ailier, définitivement transféré par la Vieille Dame l'été dernier. Il voit en Conceição la même explosivité et la même habileté au dribble qui ont fait de l'Égyptien de Liverpool une star mondiale.

Pourtant, l’entraîneur chevronné estime que le Portugais peut encore s’améliorer. « Il doit jouer un peu plus vers l’intérieur. Sur les ailes, il est déjà souvent imparable », constate l’entraîneur. Les actions de l’attaquant sèment chaque semaine la panique chez les défenseurs de Serie A, mais Spalletti exige davantage de polyvalence.

Outre son placement, Spalletti voit deux autres points importants à améliorer chez l’attaquant de 23 ans. « Il doit développer sa prise de décision et sa capacité à évaluer les options de passe dans les situations de un contre un »,

À l’été 2022, le FC Porto a prêté Conceição à l’Ajax. À Amsterdam, il a disputé 28 matches. Au cours de ces 28 matches, le Portugais a inscrit un but pour les Amstellodamois, après quoi Porto l’a rappelé. L’été dernier, l’ailier a rejoint Turin pour 32 millions d’euros.

Maintenant que Salah a annoncé son départ de Liverpool à la fin de la saison, les rumeurs vont bon train à Anfield quant à son successeur. Les regards se tourneraient vers Conceição, qui figure sur la liste. Les deux joueurs présentent de nombreuses similitudes en termes de style de jeu. « C'est une comparaison justifiée », a déclaré Spalletti.

Cette saison, Conceição a déjà disputé 35 matchs, marquant quatre buts et délivrant quatre passes décisives.