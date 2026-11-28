Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

L’aventure de Lorenzo Lucca à Naples touche de nouveau à sa fin. Le club a inscrit le joueur de 26 ans sur la liste des éléments à céder lors du mercato hivernal, au vu de ses performances durant cette première partie de saison.

L’ancien joueur de l’Udinese compte jusqu’ici 13 apparitions, dont 10 en championnat et 3 en Ligue des champions, sans jamais avoir trouvé le chemin des filets ni gagné pleinement la confiance du club.

C’est pourquoi le directeur sportif Giovanni Manna cherche depuis quelques jours un nouveau club pour l’attaquant, ainsi qu’un remplaçant offrant davantage de garanties devant le but à Massimiliano Allegri.

Lucca, dont le salaire s’élève à 2 millions, plaît beaucoup au Genoa, prêt à agir en janvier pour faire face à la grave blessure de Lorenzo Colombo. La saison du joueur de 24 ans, victime dimanche d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, est déjà terminée.

Publicité Publicité

Le Genoa doit donc recruter un autre avant-centre qui connaît bien la Serie A et n’aura pas besoin de temps pour s’adapter. Le profil de Lucca plaît beaucoup au club, qui devrait bientôt passer à l’action pour jeter les bases d’une négociation et prendre une longueur d’avance.

Related Topics

Le joueur est également suivi par Sassuolo, peu satisfait des performances de Kieron Bowie (un seul but en 12 apparitions). Il n’est pas exclu que le club émilien intègre Sebastiano Esposito à l’opération pour devancer le Genoa. Allegri apprécie beaucoup sa capacité à évoluer sur tout le front de l’attaque.

Bologne a enfin manifesté son intérêt. Sauf surprise, le club renverra Artem Dovbyk à la Roma au début de l’année, l’attaquant ayant reculé dans la hiérarchie de Raffaele Palladino.

Publicité

Une seule chose est certaine pour l’heure : Lucca et Naples se sépareront dans quelques semaines. Prêté par l’Udinese en juillet 2025, puis recruté définitivement six mois plus tard pour un montant total supérieur à 36 millions, Lucca a eu du mal à s’imposer à Naples. En janvier, il a connu un premier départ, sous la forme d’un prêt à Nottingham Forest qui s’est mal passé.

Durant l’été, Allegri a voulu le conserver, voyant chez l’avant-centre un potentiel à exploiter et à développer. Mais Lucca n’a pas répondu à cette confiance par des performances convaincantes et se prépare désormais à refaire ses valises.

Publicité

De son côté, Manna a commencé à explorer les pistes menant à Esposito, Joshua Zirkzee et Gustavo Varela. Allegri attend des renforts : pour remonter au classement et tenter de se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions, il faut renforcer le secteur offensif.