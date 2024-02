Lourde peine requise contre Dani Alves pour agression sexuelle

Le verdict vient de tomber. Dani Alves est condamné pour agression sexuelle sur une jeune femme fin 2022.

Deux semaines après la fin de son procès pour le viol d'une jeune femme dans une discothèque en décembre 2022, Dani Alves, en détention provisoire depuis plus d'un an, a été condamné à 4 ans et demi de prison pour agression sexuelle. Le parquet avait réclamé neuf ans de prison à l'encontre de l'ancien joueur du Barça et du Paris Saint-Germain, qui niait des faits, selon lui, consentis. Finalement l’ancien du Barça a été reconnu coupable par le tribunal supérieur de justice de la cité catalane, ce jeudi 22 février 2024.

Quatre ans et demi contre Dani Alves

Le dénouement est enfin connu. Accusé par une jeune femme de l'avoir violée dans les toilettes d'un carré VIP de la discothèque Sutton de Barcelone, dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022, Dani Alves a été condamné à 4 ans et demi de prison, plus cinq ans de liberté surveillée. Le parquet réclamait neuf ans de prison à l'encontre de l'ancien joueur de la Juventus Turin.

« La victime n'était pas consentante et il existe des éléments de preuve qui, au-delà du témoignage de la plaignante, permettent de considérer le viol comme prouvé », a écrit le tribunal de Barcelone dans un communiqué. Alors que la fille ne fait que répéter la même version des faits racontée depuis, le Brésilien, lui, a livré 5 versions différentes depuis sa première audition.

150 000 euros d’amende

Alors que le parquet a réclamé 9 ans de prison, 150 000 euros d’indemnisation pour la victime et de 10 ans de liberté surveillée pour un délit d’agression sexuelle, l’avocate de la plaignante, quant à elle, a demandé la peine maximale prévue pour ce type de cas, notamment 12 ans de prison contre l’ancien latéral droit du Paris Saint-Germain.

Mais finalement, le parquet a requis 4 ans et demi de prison contre l’ancien joueur de la Seleçao. En outre, Dani Alves doit indemniser la victime à hauteur de 150 000 euros. Enfin, une ordonnance d’éloignement de 9 ans et 5 ans de liberté surveillée lui ont été imposées. Le joueur peut faire appel de la sentence.