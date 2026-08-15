Louis van Gaal aurait personnellement préféré voir Peter Bosz devenir le nouveau sélectionneur des Pays-Bas plutôt que Xavi. C’est ce qu’aurait confié l’entraîneur de 75 ans à Dries Roelvink lors d’une rencontre à Amstelveen.

Roelvink a partagé samedi une photo sur laquelle il apparaît aux côtés de Van Gaal. Les deux amis se sont retrouvés vendredi au restaurant Aan de Poel, à Amstelveen, où la nomination de Xavi comme sélectionneur a été évoquée.

Le chanteur a fait savoir qu’il aurait lui-même aimé voir Van Gaal reprendre du service avec les Pays-Bas. « À Aan de Poel, Louis van Gaal m’a encore expliqué hier, très clairement, qu’il ne considère pas Xavi comme un mauvais choix de la KNVB, mais qu’il aurait personnellement préféré Peter Bosz », écrit Roelvink.

Van Gaal s’était déjà exprimé vendredi après la nomination de Xavi. Sur Instagram, il a félicité son ancien élève pour ses nouvelles fonctions : « Félicitations Xavi. Bonne chance, mon ami. »

Le lien entre Van Gaal et Xavi remonte à leur période commune au FC Barcelone. Le milieu de terrain espagnol a effectué en 1998 ses débuts officiels avec le géant catalan sous les ordres de l’entraîneur néerlandais.

Xavi aussi s’est montré élogieux envers Van Gaal après sa nomination, tout comme envers l’influence néerlandaise sur son développement. « Je considère comme un immense honneur de devenir sélectionneur des Pays-Bas. En tant que personne formée à l’académie du FC Barcelone, avec de fortes influences de Johan Cruijff et Rinus Michels notamment, je ressens un lien particulier avec le football néerlandais », a-t-il déclaré.

« On pourrait dire que je suis un peu un fils du football néerlandais », a poursuivi Xavi. « D’autres grands entraîneurs aussi, surtout Louis van Gaal, avec qui j’ai fait mes débuts à Barcelone, et Frank Rijkaard, ont joué un rôle important dans ma formation en tant que joueur et entraîneur. »







