LOSC – Mohamed Bayo écarté de l'équipe première jusqu'à nouvel ordre

Lille a pris de nouvelles sanctions après l'écart de conduite de Mohamed Bayo la veille du match contre le PSG.

Dimanche soir, lors de LOSC-PSG, l'attaquant des Dogues, Mohamed Bayo, ne figurait pas sur la feuille de match.

La veille, le joueur avait passé la soirée dans un établissement nocturne du centre-ville de Lille et son club avait décidé de l'écarter du groupe pour la rencontre face au PSG.

Au micro de Prime Video, Olivier Létang, le président lillois, n'avait pas caché sa déception : « C'est un manque de respect vis-à-vis du club, de ses partenaires, du staff technique et de nos supporters. C'est un comportement inacceptable. On a aussi envoyé un signal à tout le monde en disant : « Le club est fort ». [...] Avec le coach, on est très agacés, voire furieux, de ce comportement. »

Ce lundi 22 août, notre confrère Saber Desfarges révèle que Mohamed Bayo a été reçu par la direction du club. Après avoir présenté une nouvelle fois ses excuses, le joueur a été sanctionné d'une grosse amende et a été mis à l'écart du groupe professionnel jusqu'à nouvel ordre.

Recruté cet été à Clermont pour 14 millions d'euros, Bayo était censé être le successeur de Burak Yilmaz à la pointe de l'attaque du LOSC.

A Clermont, le joueur avait déjà fait parler de lui : en avril dernier, il avait été condamné pour « conduite en état d'ivresse » et « blessures involontaires », écopant de deux mois de prison avec sursis.