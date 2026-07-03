Lors de la soirée d'adieu… Mahrez inscrit un record historique en Coupe du monde

Malgré l’élimination de l’Algérie dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, Riyad Mahrez a inscrit son nom dans les annales de la compétition en établissant un nouveau record historique, preuve de sa capacité à rester compétitif au plus haut niveau jusqu’aux derniers instants de sa carrière internationale.

Le capitaine des « Guerriers du désert » a été aligné d’entrée face à la Suisse, match perdu 2-0 par les « Verts ». Cette rencontre restera sa dernière sous le maillot algérien, après l’annonce de sa retraite internationale.

Selon le site spécialisé Opta, Mahrez, âgé de 35 ans et 131 jours, est devenu le deuxième joueur africain le plus âgé à débuter un match à élimination directe en Coupe du monde.

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Seul le Sénégalais Idrissa Gana Guèye, auteur de la performance à 36 ans et 278 jours lors du match contre la Belgique en seizièmes de finale de l’édition actuelle, a fait mieux.

Ce record statistique confirme l’importance de Mahrez au sein de la sélection algérienne jusqu’au bout de son parcours, lui qui est resté l’un des piliers des « Verts » et le capitaine de la génération d’or sacrée à la CAN 2019.

Malgré une sortie prématurée de la Coupe du monde, Mahrez quitte la scène internationale en laissant un héritage considérable, forgé de titres collectifs et de records personnels qui marqueront durablement l’histoire du football africain.