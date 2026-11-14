Lors de la soirée d'adieu de Ronaldo : le Portugal subit la pire défaite de son histoire à domicile !

Les filets portugais ont encaissé 4 buts en un seul match, pour la première fois depuis la défaite face à l'Allemagne (4-2), lors de l'Euro, le 19 juin 2021.
Plus cruel encore, la sélection portugaise s'est retrouvée menée de 4 buts lors d'un match officiel à domicile, pour la première fois de son histoire, avant que Bernardo Silva n'inscrive un but tardif réduisant le score à (1-4).
La dernière fois que le Portugal avait encaissé 4 buts à domicile remonte au 3 septembre 2010, lorsqu'il avait fait match nul contre Chypre sur le score de (4-4) dans la ville de Guimarães.
Mais la défaite face au Danemark a apporté un autre record négatif : il s'agit de la plus lourde défaite subie par la sélection portugaise à domicile dans un match officiel de toute son histoire.
Ce résultat représente également la plus lourde défaite du Portugal depuis sa chute face aux Pays-Bas sur le score de trois buts à zéro, lors d'un match amical le 26 juin 2018.
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La sélection danoise a imposé sa supériorité aux hôtes en seconde période, après que Pierre-Emile Højbjerg a ouvert le score sur un penalty à la 43e minute, consécutif à une main de Rúben Dias, avant que Rasmus Højlund ne double la mise à la 50e minute, puis que le même joueur ne revienne ajouter le troisième but 7 minutes plus tard.
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Le calvaire du Portugal s'est poursuivi, Joachim Andersen inscrivant le quatrième but du Danemark à la 75e minute, plaçant les hôtes face à un retard historique de quatre buts lors d'un match officiel à domicile, avant que Bernardo Silva, joueur du Real Madrid, ne marque le but de l'honneur à la troisième minute du temps additionnel.
Cette défaite est intervenue lors du premier match du Portugal après l'annonce par Cristiano Ronaldo de sa retraite internationale, transformant la soirée qui a vu l'hommage rendu à l'ancien capitaine de la sélection en une soirée difficile pour l'équipe et ses supporters.
Les joueurs du Portugal ont porté le maillot numéro 7 en hommage à Ronaldo avant le coup d'envoi du match, et les tribunes ont également affiché des marques de reconnaissance pour sa carrière avec la sélection.
Ronaldo avait mis fin à sa carrière internationale après avoir disputé 234 matches et inscrit 146 buts, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire de la sélection portugaise, qu'il a également menée au sacre lors de l'Euro 2016 et de la Ligue des nations à deux reprises, en 2019 et 2025.
Malgré cette lourde défaite, la sélection portugaise n'a pas perdu la tête du groupe 4 de la Ligue A de la Ligue des nations, puisqu'elle avait assuré sa qualification pour les quarts de finale avant cette rencontre et est restée à 12 points, tandis que la sélection danoise a porté son total à 9 points, conservant ses espoirs avant la dernière journée.
Le Portugal affrontera le pays de Galles lors de la dernière journée, tandis que le Danemark jouera face à la Norvège, dans deux matches qui détermineront l'identité de l'autre qualifié du groupe.
Mais la défaite face au Danemark restera une étape négative marquante en ce début de l'ère post-Ronaldo, après avoir révélé les grandes difficultés défensives rencontrées par la sélection portugaise, face à un adversaire qui a exploité ses occasions avec une grande efficacité.