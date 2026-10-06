Lors de la nuit des adieux : Messi s'en va avec 5 records difficiles à battre avec l'Argentine

Dans quelques heures, une page de l'histoire du football argentin se tournera à Buenos Aires, où Lionel Messi, âgé de 39 ans, disputera son dernier match avec la sélection de son pays face au Bénin.

« La Pulga » célébrera son 208e match international et espère ajouter un dernier but à son compteur avec l'Albiceleste (125 buts).

Il sera ensuite temps de penser à l'après-Messi, même si le célèbre numéro 10 laissera une empreinte indélébile.

La chaîne TyC Sports a indiqué que Messi laissera derrière lui 5 records avec la sélection argentine, qu'il sera presque impossible de battre dans les années à venir, à moins qu'un nouveau Messi ne fasse son apparition.

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Premier record : 125 buts avec la sélection (un total encore susceptible d'augmenter ce soir), Messi devant très probablement rester le meilleur buteur de l'histoire de l'Argentine pour longtemps.

Son concurrent le plus proche parmi les joueurs actuels est Lautaro Martínez, qui ne compte que 42 buts.

Deuxième record : 207 matchs internationaux, un total qui atteindra bientôt les 208.

Messi détient le record du plus grand nombre de matchs internationaux de l'histoire de l'Argentine, et ses concurrents les plus proches sont Javier Mascherano (147) et Ángel Di María (145), mais tous deux ont pris leur retraite internationale.

Troisième record : Messi détient le record du plus grand nombre de participations en Coupe du monde (34 matchs).

Le quatrième record : le plus grand nombre de buts (21 buts) avec la sélection argentine en Coupe du monde.

Enfin, le cinquième record : Messi partage avec Luis Suárez le record du plus grand nombre de buts inscrits lors des éliminatoires de la Coupe du monde en Amérique du Sud.

L'Argentin et l'Uruguayen comptent chacun 31 buts, et leurs concurrents les plus proches (Marcelo Moreno Martins (22), Hernán Crespo (19), Alexis Sánchez (20), Edinson Cavani (17)) ne jouent plus pour leurs sélections nationales.