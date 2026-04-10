Lors d’une vente aux enchères, Messi a cédé un morceau de son histoire au FC Barcelone

La légende argentine du football, Lionel Messi, s’apprête à vendre un objet personnel emblématique de ses années fastes à Barcelone.

Après une carrière exceptionnelle de 17 ans sous le maillot blaugrana, au cours de laquelle il a mené l’équipe à dix titres de champion d’Espagne, sept Coupes du Roi et quatre Ligues des champions, marquant 672 buts et délivrant 303 passes décisives en 778 matchs. Le sextuple Ballon d’Or tourne ainsi une page de sa mémoire footballistique de manière singulière.

Une voiture emblématique d’une ère glorieuse

Le joueur de 38 ans va mettre aux enchères sa Porsche Cayenne GTS Coupé 2021 lors d’une vente organisée par SBX Cars lundi prochain.

Ce véhicule l’a accompagné durant sa dernière saison (2020-2021) au sein du club catalan ; il figure parmi les modèles rares mariant performances sportives de premier plan et confort au quotidien.

Selon le site Creatorzine, le véhicule, initialement immatriculé à Barcelone où Messi a écrit sa légende, se trouve aujourd’hui à Berlin. Il est présenté en excellent état, affiche seulement 23 000 km au compteur et bénéficie d’un rapport d’expertise technique récent délivré par l’organisme allemand TÜV.

Caractéristiques techniques haut de gamme

Sous le capot, un V8 biturbo de 4,0 litres de 453 chevaux abat le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes et atteint 270 km/h.

Sa valeur est estimée à environ 100 000 livres sterling, mais son véritable prix réside dans son appartenance à l’histoire barcelonaise de Messi, là où il a construit sa légende et devenu une icône mondiale.