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Loris Karius figure bien parmi les candidats du Bayern Munich pour épauler Jonas Urbig en tant que numéro deux expérimenté à partir de la saison prochaine. Le dossier semble désormais avancer.

Selon Sport Bild, Karius serait lui-même ouvert à un transfert chez le champion d’Allemagne le plus titré, même s’il n’y aurait aucune chance de jouer régulièrement. Un élément pèse dans la balance : un départ à Munich le rapprocherait de sa famille. Sa femme Diletta Lotta vit à Milan avec leurs deux enfants.

Depuis Munich, ce serait presque à côté, comparé aux longs trajets que Karius effectue depuis Gelsenkirchen dès qu’il en a l’occasion pour passer du temps avec sa famille. Il bénéficie même à cet égard d’un traitement particulier de la part de l’entraîneur de Schalke 04, Miron Muslic. D’après Sport Bild, Muslic veille délibérément à accorder au joueur de 33 ans suffisamment de temps libre pour se rendre à Milan.

À Schalke 04, Karius figure actuellement parmi les meilleurs gardiens de Bundesliga selon les statistiques

Depuis son arrivée libre en janvier 2025, Karius le lui rend par des prestations parfois remarquables. L’ancien international junior a été l’un des artisans de la montée en 2026. En Bundesliga aussi, il joue un rôle majeur pour éviter que la situation ne soit encore pire pour les Knappen, menacés de relégation et actuellement 17es. Avec 81 % des tirs dirigés vers son but arrêtés, il occupe même la première place parmi les gardiens titulaires de Bundesliga.

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Ces performances semblent également intéresser le Bayern. L’ère Manuel Neuer devrait selon toute vraisemblance prendre fin l’été prochain chez le champion d’Allemagne le plus titré : il paraît très improbable que le gardien de 40 ans, particulièrement sujet aux blessures, prolonge une nouvelle fois son contrat arrivant à échéance. Neuer lui-même a déjà évoqué à plusieurs reprises la possibilité de mettre fin à sa carrière après la saison en cours.

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Jonas Urbig prendra alors sa place de numéro un. Le joueur de 23 ans a déjà brillamment suppléé Neuer à plusieurs reprises au cours des dix-huit derniers mois. Il est extrêmement apprécié en interne et le club le juge capable de succéder à Neuer malgré l’ampleur de la tâche. En équipe d’Allemagne aussi, Urbig est considéré comme le probable numéro un après l’Euro, dans deux ans. D’ici là, selon l’état actuel des choses, Marc-Andre ter Stegen devrait encore garder les buts de l’Allemagne.

Pour faciliter autant que possible l’installation d’Urbig comme nouveau numéro un dans les buts du Bayern, le club veut recruter un numéro deux expérimenté l’été prochain. Plusieurs médias l’ont rapporté ces derniers mois.

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Outre Karius, Finn Dahmen (FC Augsbourg), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Marvin Schwäbe (1. FC Cologne) et Bernd Leno (Fulham FC) figureraient notamment sur la liste des candidats pour être la doublure d’Urbig.

Getty Images

Schalke 04 sera-t-il même contraint de vendre Loris Karius ?

Pour recruter Karis, sous contrat avec Schalke jusqu’en 2028, le Bayern devrait sans doute débourser une somme à sept chiffres. Celle-ci pourrait être moins élevée en cas de relégation. Mais Schalke serait peut-être de toute façon contraint de vendre Karius si le Bayern présentait une offre acceptable.

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Car les finances de Schalke ne sont, une fois de plus, pas au beau fixe. Dès l’été, la WAZ avait rapporté que Schalke risquait de ne pas atteindre « l’objectif financier pour 2026 », faute d’avoir vendu des joueurs jusque-là. « Une perte est interdite, sous peine de voir les capitaux propres négatifs augmenter. Cela entraînerait un retrait de points pour la saison 2027-2028 », indiquait alors le quotidien régional. Selon Sport Bild, ce risque existerait toujours.